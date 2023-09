Alfonso Signorini fa mea culpa per l'ultima edizione del GF Vip: ''Abbiamo sbagliato il cast, alcune persone mi hanno deluso''

La nuova edizione del reality sta per prendere il via, il conduttore chiede scusa

Il 59enne parla anche delle faccende di cuore: è tornato insieme a Paolo Galimberti

Alfonso Signorini stasera, lunedì 11 settembre, torna in onda con la nuova edizione del Grande Fratello. Ospite a Verissimo, fa il mea culpa per l’ultima edizione del GF Vip. Chiede scusa e ammette: “Abbiamo sbagliato il cast, alcune persone mi hanno deluso”.

Ora si torna all’essenza del reality. Il 59enne chiarisce: “Sarà solo Grande Fratello, non più Grande Fratello Vip. Ritorniamo alle origini. Non solo nel nome, ma anche nel format. Complici anche i suggerimenti dell'editore, che sono stati preziosi, abbiamo voluto dare un ritorno alla normalità".

"Punto di forza del programma sono proprio le persone comuni, che ritornano alla grande e hanno delle storie bellissime da raccontare - fa sapere ancora il direttore editoriale di Chi - Hanno tanta voglia di raccontarsi e di ascoltare. Ognuno di loro arriva da una realtà diversa. Sono tutte persone che lavorano, che non smaniano per avere una carriera televisiva, a parte un paio che vogliono approfittarne per capire se la tv possa essere un trampolino. Però tutti gli altri dicono che finito il Grande Fratello torneranno alle loro attività di sempre. Non è gente che vive con uno smartphone in mano, non hanno tempo per i social perché devono lavorare. Ho tirato un sospiro di sollievo”.

Sull’edizione passata Alfonso dice: “Le critiche erano fondate. Bisogna avere l'onestà di riconoscere che l'anno scorso abbiamo sbagliato il cast. Purtroppo non siamo perfetti, ognuno di noi si è assunto le sue responsabilità. Anch'io mi ero 'innamorato' di persone che poi nel corso del programma mi hanno profondamente deluso".

Il 59enne stasera debutterà con la nuova edizione del reality: al suo fianco, opinionista, Cesara Buonamici

"Devo confessarti che questo disagio, l'ho vissuto durante le mie dirette - continua Signorini - Pensa che sono arrivato l'anno scorso a dire in diretta a questi concorrenti: 'Risultate talmente respingenti che io, quando vi guardo, cambio canale'. Figurati, un conduttore che dice una cosa del genere è uno scandalo, però era quello che pensavo. Quando, oltre a me che venivo spesso tacciato di essere la maestrina con il ditino alzato, anche l'azienda ha esposto pubblicamente le proprie perplessità, io mi sono sentito non solo rinfrancato, ma ho fatto anche un respiro di sollievo”.

“Occorreva veramente resettare - precisa ancora il giornalista e presentatore dello show - Le critiche erano più che giuste perché si è dato troppo spago alla volgarità, non solo espressiva ma anche negli atteggiamenti. A una rivalità esasperata, all'aggressività e tutto questo è stata colpa non solo di chi l'ha portata sugli schermi, ma anche di noi che l'abbiamo promossa. Durante la diretta, ho avuto modo di scusarmi, lo faccio ancora. Occorreva prendere le distanze da tutto questo, che si è tradotto in quel bisogno di normalità di cui ho parlato prima".

Signorini parla anche di vita privata: è tornato insieme a Paolo Galimberti, con cui pareva finita a settembre 2022, dopo 20 anni da coppia. “C’è stato un ritorno importante. Il direttore di Chi ha pubblicato la mia foto a Cortina. Sono stato beccato dai paparazzi. Ci hanno beccato con Paolo, che è il mio storico compagno. Abbiamo avuto un periodo di crisi e adesso siamo tornati felicemente insieme. Sono molto contento. E chissà in futuro cosa potrà succedere. Un matrimonio? Non dico nulla. Diciamo che sono 20 anni di storia…”, svela.