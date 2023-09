Diletta Leotta festeggia il primo complimese della figlia Aria con un coloratissimo vestito abbinato alla tutina della neonata: foto

La 32enne si regala un post celebrativo con una dolcissima dedica alla piccola

Il 16 agosto è diventata mamma della bambina: “Gioia pura”

Diletta Leotta si regala un post celebrativo, festeggia il primo complimese della figlia Aria posando con indosso un coloratissimo vestito abbinato alla tutina e al cappello della neonata. Accompagna i tre scatti postati con una dolcissima dedica alla piccola avuta dal compagno Loris Karius.

La conduttrice Dazn, che nel weekend è tornata al lavoro dopo il parto, presenziando a bordo campo nel derby tra Inter e Milan a San Siro, stringe la piccola tra le braccia. E’ entusiasta di essere diventata madre lo scorso 16 agosto, il giorno in cui ha compiuto 32 anni. “1 mese di te, gioia pura”, scrive, arricchendo le sue parole con emoticon a forma di cuore di tutti i colori, come l’abito che indossa e la tutina e il berrettino della bimba.

Diletta condivide con i fan anche un brevissimo video in cui mostra i piedini della bambina. “Un mese di te”, sottolinea ancora. Diventare genitore le ha rivoluzionato, in meglio la vita.

La siciliana, innamorata pazza della figlia, non rinuncia però al lavoro. Le sono bastati solo pochi giorni di stop causa maternità. Diletta col microfono in mano si prende gli applausi allo stadio. Sul social ringrazia e rivela: “Entusiasmo a mille! Grazie a tutti voi per la super accoglienza: non vedevo l’ora di tornare”.

Del resto lo aveva detto chiaramente, intervistata da Sette, inserto del Corriere della Sera. “Il lavoro di sicuro, per me è fondamentale. So che la mia vita cambierà in molte cose e mia figlia sarà il primo pensiero in tutto, però cercherò di organizzarmi in modo che possa condividere con me le cose che mi piace fare. A Loris per esempio avevo detto che mi sarebbe piaciuto viverci di più ‘noi’, lui però mi ha risposto che sarà bello fare le cose in tre, come i viaggi e le vacanze. Quindi non la vedo come una rinuncia ma come un’opportunità di avere un pensiero bello in più nella vita”, aveva chiarito la Leotta.