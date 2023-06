Divorzio Bonolis-Bruganelli, parla la storica ex di lui Laura Freddi: ecco come ha reagito

La 51enne a Oggi è un altro giorno dice la sua sulla separazione tra Paolo e Sonia

L’ex ragazza di Non è la Rai e il presentatore sono stati insieme dal 1990 al 1995

Laura Freddi in tv dice la sua sulla chiacchieratissima separazione tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, ormai diventata ufficiale dopo l’annuncio dato dai diretti interessati nell’intervista concessa a Vanity Fair. La ex storica del conduttore 61enne parla di quello che molti definiscono il divorzio dell’anno, dopo 26 anni insieme e tre figli: Silvia, 20 anni, Davide, 19, e Adele, 15. A Oggi è un altro giorno è la padrona di casa, Serena Bortone, a chiederle cosa ne pensi, a voler conoscere la sua reazione.

Laura e Paolo sono stati insieme per 5 anni e mezzo dal 1990 al 1995. La Bortone incalza la Freddi sulla spinosa questione. "So che tu sei stata anche sua fidanzata", le sottolinea. "Ero una ragazzina… Loro sono due persone cosi intelligenti, hanno una complicità, al di là dell'amore che li ha uniti per anni”, replica lei.

L’ex ragazza di Non è la Rai poi aggiunge: “Credo che dovranno proteggere la loro famiglia e credo che questa sia la cosa più importante. Mi dispiace, sai? Conosco da tanti anni Paolo, ho iniziato a conoscere anche Sonia negli ultimi anni: c'è stata anche questa complicità tra di noi e, devo dirti la verità, mi dispiace. Come ogni coppia che si separa lascia un po' di amaro in bocca. Anche il pubblico si affeziona a queste coppie famose”.

Per Bonolis si tratta del secondo crack. E’ stato sposato dal 1983 al 1988 con la psicologa americana Diane Zoeller, da cui ha avuto due figli, Stefano e Martina, ormai adulti e residenti negli Stati Uniti. Entrambi l’hanno reso nonno.