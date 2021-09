Dodi Battaglia dei Pooh, è morta la moglie: l'annuncio

Un altro grave lutto colpisce i Pooh, dopo la scomparsa di Stefano D’Orazio. La tragica notizia arriva sul social con un post commosso. E’ morta la moglie di Dodi Battaglia. E’ lo storico musicista 70enne del gruppo a annunciare la scomparsa dell’adorata consorte, Paola Toeschi.

“E’ con straziante dolore che vi comunico che questa mattina mia moglie Paola ci ha lasciati dopo una lunga malattia”, scrive Dodi Battaglia. Accompagna le sue parole con l’immagine di un cielo azzurro pieno di nuvole bianche.

Paola lottava dal 2010 contro un cancro al cervello. Aveva raccontato la battaglia contro il tumore in una autobiografia: “Più forte del male. Con la fede ho vinto il tumore”. La fede era stata per lei fondamentale nell’affrontare ‘l’intruso’. Intervistata da La Stampa, nel parlare della malattia, la Toeschi aveva raccontato: “Fino alla sera prima stavo bene, il mattino dopo la crisi e la diagnosi: tumore al cervello. Il mondo ti cade addosso”. Purtroppo non ce l’ha fatta.

Paola era la terza moglie di Dodi Battaglia, da cui il chitarrista ha avuto Sofia, 15 anni. Prima di lei si era sposato con Louise, da cui ha avuto Sara Elisabeth (1975) e Serena Grace (1977), e Loretta Lanfredi, da cui ha avuto Daniele Battaglia, noto conduttore nato nel 1981.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/9/2021.