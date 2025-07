''Di nuovo non ha portato niente'': Donatella Rettore pensa che la collega Giorgia sia ''la più sopravvalutata'', le sue parole

Domani compirà 70 anni, intanto l’icona della musica non le manda a dire

In una nuova intervista al Corsera afferma di pensare che Giorgia sia ‘sopravvalutata’

Donatella Rettore non ha peli sulla lingua. In una nuova intervista ha infatti affermato di pensare che la collega Giorgia Todrani sia “sopravvalutata”.

L’icona della musica italiana, che compirà 70 anni domani, 8 luglio, lo ha detto a ‘Il Corriere della Sera’.

Parole forti che raramente delle “colleghe” si scambiano con tale schiettezza.

Quando le è stato domandato chi sia la cantante più sopravvalutata del panorama italiano, ha risposto: “Giorgia. È sicuramente molto dotata, però di nuovo non ha portato niente. Lei è l’imitazione di Whitney Houston, nasce da lì. Bravissima, ma non originale”.

Donatella Rettore, 70 anni l'8 luglio, pensa che la collega Giorgia sia la 'più sopravvalutata'

Donatella ha anche scherzato che la più “sottovalutata” è invece lei.

Le è stato domandato dell’importante compleanno in arrivo tra poche ore. Non teme il passare del tempo: “Più dell’età che passa mi fa girare le scatole la talassemia di cui soffro fin dalla nascita. Questa salute così precaria non mi ha mai aiutato, però ho sempre cercato di fregarmene”.

Per molto tempo la Rettore, nata in Veneto nel 1955, è stata un’icona di bellezza. “Sì, ho avuto tanti spasimanti, un tempo gli uomini erano meno spaventati di adesso. Erano comunque educati, ti facevano una corte, poi certo ogni tanto qualche sberlone partiva se mettevano le mani addosso”.

Nel 2005 ha sposato il compagno storico Claudio Rego. I due però non sono riusciti ad avere figli anche per i problemi di salute di Donatella.

Lei stessa ha una storia familiare difficile. Aveva avuto tre fratelli morti subito dopo il parto, prima del suo arrivo.

Fu accolta come la ‘Madonna’ in casa: “L’unica sopravvissuta, la superstite, le aspettative su di me erano mostruose, dovevo essere il genio di casa. Io volevo fare il pompiere ma mia mamma voleva che studiassi per fare l’astronauta. Che poi con la mia testa ero già comunque tra le nuvole”.