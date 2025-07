Ilary Blasi in Costa Azzurra tra mare e aziende vinicole insieme al compagno Bastian Muller: guarda

La 44enne sfoggia outfit griffatissimi in vacanza al mare

Insieme all'imprenditore tedesco ha scelto di andare a Saint Tropez

Ilary Blasi è felice in vacanza con Bastian Muller. La conduttrice e l’imprenditore sono più affiatati che mai e sui social raccontano la loro vacanza in Costa Azzurra.

Ilary Blasi in Costa Azzurra con il look anni 50

La 44enne ha regalato ai suoi followers alcuni scatti della vacanza tutta all'insegna del relax a Saint-Tropez. Bellissima e chic, la Blasi ha scelto un un look dal sapore vintage. Cappelli, foulard e costumi: l'ex moglie di Francesco Totti non ha lasciato nulla al caso. Ilary è felice accanto Bastian Muller, l'imprenditore conosciuto un paio di anni fa in aeroporto. Il tedesco si è guadagnato uno spazio nella famiglia romana della Blasi. Infatti, appare spesso in compagnia della piccola Isabel Totti e, di recente, ha anche partecipato al diciottesimo compleanno di Chanel.

Ilary Blasi e Bastian Muller in vacanza a Saint Tropez

La 44enne bellissima in costume a Saint Tropez

La conduttrice ha ritrovato la felicità

I due fidanzati amano viaggiare e in Costa Azzurra hanno visitato una tenuta che produce vino, partecipando a una degustazione tra i filari. La coppia ha deciso di rilassarsi a Saint-Tropez, famosissima località turistica francese e Ilary ha emulato lo stile tipico degli anni ’50, indossando un completo in una leggera stoffa bianca traforata, composto da pantaloncino e maglietta, accompagnandolo da un fazzoletto, indossato come copricapo sulla testa, come era di moda in quegli anni.

