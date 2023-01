Non c'è pace per i Donnalisi al GF Vip: la pesante e gravissima accusa di Antonella a Edoardo

Il 29enne, volto di Forum, però nega: tutto avviene per Oriana Marzoli

Il romano si è pentito di aver nominato la venezuelana, la 24enne sbotta

I Donnalisi tornano a scontrarsi di brutto nella Casa, non c’è pace per loro al GF Vip. Antonella Fiordelisi fa una pesante e gravissima accusa al fidanzato, Edoardo Donnamaria nega, ma lei gli punta il dito contro e sbotta: “Mi hai messo le mani addosso!”.

Tutto avviene per ‘colpa’ della acerrima nemica della 24enne, Oriana Marzoli. Edo, pentito di averla nominata nella puntata serale, dato che è finita pure al televoto, ha deciso di scusarsi con la venezuelana. L’ex schemitrice non può sopportarlo e inveisce contro il ragazzo: “Hai sbagliato tutto! Evidentemente hai paura di metterti contro il gruppetto”. Poi gli dà del “cane”.

Donnamaria si arrabbia: “Sono libero di dispiacermi per una persona a cui voglio bene va in una nomination difficile e non me lo aspettavo? Sono libero o no? Non mi sembra che faccia l’amico di tutti. Pensi che io faccia il carino con tutti? Beh, con Antonino non dico una parola da quando sono entrato qui dentro. Con Attilio ti sembra che faccia il carino? Ci siamo scannati… Non dire stupidaggini!”.

Edoardo non riesce a calmarsi: “Ma che cavolo dici che faccio il carino con tutti per paura della nomination, che magari mi nominano tutti e vado a casa, invece che stare in questo clima di mer*a. Io vengo da te e ti dico che a Oriana voglio bene e te mi dici che faccio il ‘cane’. Ti giri dall’altra parte e mi dici: ‘Non ti voglio più vedere’. Questa sei tu! Accetta la verità dei fatti. Pensi che ti daranno ragione? Cane lo dici a tua sorella, imbecille. Ma stai zitta! Ti devi vergognare. La verità è che non sopporti che voglia bene a Oriana”.

Edoardo è una furia contro la ragazza

Antonella diventa una furia: è gelosa. La salernitana furiosa rivolge una terribile accusa al compagno: “Mi hai messo anche le mani addosso, ma per favore. Non si fa! Mi hai dato due schiaffi”. Donnamaria nega: “Ma quali mani addosso! Ma metti la testa a posto, ‘sta bruciata!”. Poi abbandona la conversazione. Non è ancora finita.