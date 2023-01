L’ex velina 32enne ha creato una sua linea di make up

“Mi piace truccarmi con toni naturali, senza esagerare nel contouring”

Federica Nargi, ex velina di Striscia la Notizia, showgirl, modella, conduttrice e ora imprenditrice con il suo brand di make up Sobea, a Chi svela i segreti della sua beauty routine. “Sono fissata con creme e sieri”, confida.

Federica Nargi rivela i segreti della sua beauty routine: ''Sono fissata con creme e sieri''

La romana 32enne, legata da molti anni ad Alessandro Matri, da cui ha avuto le due figlie, Sofia, 6 anni, e Beatrice, 3, sullo stile che più la rappresenta non ha dubbi: “Elegante, ma naturale. I miei make up non sono stravolgenti, ma valorizzano quelli che sono i miei pregi, senza cambiarne la fisionomia. Spesso vediamo dei tutorial in cui tra il prima e il dopo c’è uno scollamento impressionante. A me piace truccarmi, ma con toni naturali, senza esagerare nel contouring per non stravolgermi”.

La 32enne ha lanciato il suo brand di make up, Sobea

Federica si prende molta cura della sua pelle: “Sono fissata con creme e sieri. Sto molto attenta, specialmente adesso. Cerco di recuperare i danni fatti quando ero più giovane. Lo confesso, prendevo il sole senza protezione o addirittura usavo un acceleratore, ora sarebbe una cosa impensabile. La detersione nella mia beauty routine è molto importante: non vado mai a letto senza struccarmi. Dopo il detergente uso sempre il tonico”.

Anche le due figlie dell'ex velina, Sofia, 6 anni, e Beatrice, 3, hanno una vera passione per il mondo beauty

La Nargi sceglie le creme “in base alla stagione”. E chiarisce: “Un po’ più ricche in inverno e più leggere in estate. Spesso abbino il siero alla crema, a cui non rinuncio mai perché ho la pelle secca”. Anche le sue bambine amano il mondo dedicato al beauty: “Lasciamo stare… Sono appassionate di trucchi e smalti. E sa chi è la vittima sacrificale dei loro esperimenti? Alessandro, che si presta a farsi truccare soltanto per farle divertire!”.