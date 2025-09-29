Dopo malattia e depressione, Vittorio Sgarbi torna in pubblico: alle urne dopo il ricovero, con aspetto molto cambiato

Il critico d’arte 72enne non si vedeva in pubblico da molti mesi

Il suo ultimo periodo è stato molto difficile, tra la scoperta di una malattia e depressione

E’ stato lui stesso a condividere foto che lo ritraggono al voto per le regionali nelle Marche

Il suo aspetto è cambiato, ma sembra finalmente pronto a riprendere in mano la sua vita

Dopo un lungo silenzio, Vittorio Sgarbi è tornato a mostrarsi in pubblico. Il critico d’arte, 72 anni, era sparito dalle scene negli ultimi mesi per affrontare una fase delicata segnata da diversi interventi e da un periodo di depressione che lo aveva costretto a isolarsi.

La sua ricomparsa è avvenuta in occasione delle elezioni regionali nelle Marche. Sgarbi ha votato a San Severino Marche, città in cui risiede dal 2017, e ha deciso di condividere personalmente alcuni scatti sui social. “Più marchigiano di un marchigiano. Felice di aver ritrovato l’appassionata sindaca Rosa Piermattei”, ha scritto accompagnando le immagini.

Il ritorno è arrivato a pochi giorni dalla notizia che la figlia Evelina ha formalmente chiesto la nomina di un amministratore di sostegno, ritenendo il padre non più pienamente in grado di gestire il suo patrimonio. Una vicenda che ha attirato grande attenzione mediatica e che ha reso ancora più significativa la sua apparizione alle urne.

Osservando le immagini, il cambiamento fisico è evidente: il volto appare segnato e il dimagrimento notevole, ma allo stesso tempo traspare un miglioramento rispetto ai mesi più difficili. Lo stesso Sgarbi in passato aveva ammesso che quella attraversata fosse una delle fasi più complicate della sua vita, tra problemi di salute e il crollo psicologico che lo aveva costretto a fermarsi.

Ora sembra esserci una lenta risalita. Il suo gesto pubblico non è solo un atto politico, ma anche un segnale di presenza dopo il ritiro. Un modo per dire che, nonostante tutto, è ancora lì, pronto a riaffacciarsi sulla scena.