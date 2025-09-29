Le Iene smascherano il presunto stalker di Simona Ventura e Giovanni Terzi: ecco chi è

La trasmissione di Italia Uno ha rintracciato l'uomo che da tre anni scrive alla conduttrice

Giulio Golia ha incontrato un 48enne di Torino, un paziente psichiatrico

Dopo la denuncia di Simona Ventura l'inviato della trasmissione Le Iene Giulio Golia ha incontrato il presunto stalker della conduttrice che da circa tre anni invia minacce di morte a lei e a suo marito Giovanni Terzi.

A Le Iene Giulio Golia incontra il presunto stalke

Dopo anni di esasperazione la coppia ha deciso di denunciare l'uomo, un 48enne residente a Torino, che nelle ultime settimane è tornato a inviare centinaia di messaggi vocali di offese sul profilo Instagram di Terzi. "Giovanni l'ha vissuta più intensamente di me e molte volte non mi ha detto dei messaggi perché voleva proteggermi", ha spiegato la Ventura. Secondo lo stalker la conduttrice sarebbe un'adepta di una sedicente setta satanatica formata da vip dello spettacolo. "Non ho fatto del male a nessuno. Ho sì minacciato, preso dalla psicoemotività ma non sono parole intenzionali", ha detto all'inviato del programma di Italia 1 l'uomo che da diversi anni è in cura per problemi psichiatrici.

Simona Ventura e il marito sono molto provati

La conduttrice è molto provata: ''Il mio istinto dice che questa persona ha bisogno tanto di aiuto''.