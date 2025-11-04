Una pioggia di ‘like’ per le immagini condivise col costume scelto per il party

La 21enne sorprende col travestimento per cui ha optato il 31 ottobre

Corpetto in raso broccato bianco, sotto deliziose culotte in seta con pizzo, giarrettiera sulla coscia e, in testa, un cerchietto con inconfondibili orecchie: Eleonora Caressa, figlia di Benedetta Parodi e Fabio, sexy coniglietta per Halloween spopola sui social. Le foto che la 21enne condivide fanno il pieno di ‘like’ su Instagram: quasi 24mila. Il post è sicuramente uno dei gettonati sul suo profilo. Anche la mamma approva il costume che ha scelto per celebrare con gli amici la notte tra il 31 ottobre e l’1 novembre.

Eleonora Caressa, figlia di Benedetta Parodi e Fabio, sexy coniglietta per Halloween spopola sui social

“Abracadabra”, scrive la ragazza per annunciare ai follower il suo travestimento. I commenti sottolineano la bellezza di Eleonora. C’è anche chi critica perché il travestimento non è ‘spaventoso’ come la serata imporrebbe. Ma poco importa. La secondogenita della coppia di volti tv piace e anche tanto. E così, pure a distanza di giorni, il post continua ad attirare.

Una pioggia di ‘like’ per le immagini condivise col costume scelto per il party

La 21enne sorprende col travestimento per cui ha optato il 31 ottobre

Del resto Eleonora è lei stessa un personaggio diventato noto in televisione: ha partecipato in coppia col padre a Pechino Express nel 2024. Lei stessa a Vanity Fair, dopo l’esperienza vissuta, aveva confidato: “La televisione mi interessa moltissimo, anche dietro le quinte. Sto studiando Scienza umanistica per la Comunicazione, mi piacerebbe diventare un'autrice televisiva, ma chissà”. I genitori appoggiano ogni sua scelta. Intanto conduce con la sorella Matilde, 23 anni, il podcast di loro creazione Rendez-Vous da me. Fabio e Benedetta sono anche genitori di Diego, il più piccolo che il 21 luglio ha compiuto 16 anni.