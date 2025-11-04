A La Volta Buona il ragazzo parla del rapporto con il famoso doppiatore e attore

I due debutteranno in teatro nello spettacolo "Rosencrantz e Guildenstern sono morti”

Francesco Pannofino sorride molto in tv e ironizza. E’ ospite a La Volta Buona insieme al figlio 27enne Andrea, avuto dalla moglie Emanuela Rossi, sua compagna dal 1989. I due raccontano il loro privato a Caterina Balivo: debutteranno in teatro nello spettacolo "Rosencrantz e Guildenstern sono morti”.

''Papà ha una personalità molto forte'': Francesco Pannofino col figlio 27enne Andrea in tv

Anche Andrea, come i genitori, ha una grande passione per la recitazione. Il suo primo breve ruolo è arrivato con "Boris", seguito da in "Poker Generation" (2012) e "La Partita" (2019). Nel 2023 ha conquistato il premio come miglior attore al Festival Filmare per "Anche il riccio respira", di cui era protagonista. Il ragazzo rivela quanto da piccolo temesse la furia del genitore, abbastanza brusco. “Gli dicevo: ‘Guarda che non stai sul set’”, confida. Francescosorride ironico e commenta: “Così ho perso la mia autorevolezza di padre”.

Andrea vive con la mamma. Il papà ha cambiato casa, nonostante non sia separato dalla Rossi. “Ho cambiato casa perché russo, non volevo darle fastidio, anche perché poi lei mi dà i calci e i schiaffi”, svela Pannofino. Il 66enne aggiunge: "Io sono sempre a casa loro, facciamo vacanze, festività insieme. Ma a casa da solo sto bene, ci sono dei vantaggi perché nessuno ti rompe le scatole. Nessuno ti fa domande, soprattutto di mattina. Da solo nessuno ti chiede niente”. Andrea lo ascolta e ridacchia, poi sottolinea: “Papà ha una personalità molto forte, però gli vogliamo bene per quello che è”.