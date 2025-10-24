''Mi manca un esame e poi la tesi'': Eleonora Pedron rivela il sogno più grande, quello che tiene ancora nel cassetto

L’ex Miss Italia 2002 il 18 dicembre 2023 ha conseguito la laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche

Non ha dubbi. Eleonora Pedron quando le si domanda quale sia il suo sogno più grande, quello che finora ha tenuto nel cassetto, parla della professione che arriverà grazie allo studio. “Mi manca un esame e poi la tesi”, confida a Blastingnews. Sta per concludere la Magistrale.

L’ex Miss Italia 2002 il 18 dicembre 2023 ha conseguito la laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche presso l’Università Niccolò Cusano di Roma. Senza perdere tempo, ha deciso di specializzarsi. E ha continuato a stare sui libri senza sosta. La 43enne racconta: “Sto concludendo i miei studi universitari: mi manca un esame, poi la tesi, e finalmente sarò laureata in psicologia clinica e della riabilitazione”.

Poi sul desiderio che desidera realizzare, Eleonora rivela: “Il mio sogno ora è proprio questo: portare a termine gli studi e specializzarmi successivamente sulle problematiche legate all’infanzia. E’ un percorso che mi sta regalando tante soddisfazioni e sono felice di poter aiutare gli altri”.

La Pedron, riservatissima nel privato, vive un momento di grande serenità. Fidanzata da più di sei anni con Fabio Troiano, madre di Ines, 16 anni, e Leon, 15 il prossimo 16 dicembre, avuti dall’ex Max Biaggi, anche a Confidenze, lo scorso luglio, aveva spiegato come la laurea fosse ormai il suo ‘piano A’ di vita. “Continuerò a lavorare per eventi e campagne pubblicitarie, ma ciò che più desidero è aprire uno studio mio”, aveva detto..