Elettra Lamborghini e Afrojack festeggiano il quinto anniversario in una clinica detox in Svizzera: guarda

I due innamoratissimi stanno seguendo un programma nutrizionale con 800 calorie al giorno

Sul social arrivano le romantiche dediche della cantante 29enne e del marito 36enne

Elettra Lamborghini e Afrojack si godono la data speciale. I due festeggiano il quinto anniversario insieme, il terzo di nozze, in una clinica detox in Svizzera, la stessa dove avevano celebrato anche la prima ricorrenza. Si rigenerano in accappatoio bevendo tisane, brodi per ritrovare l’armonia fisica e mentale.

Elettra Lamborghini e Afrojack festeggiano il quinto anniversario in una clinica detox in Svizzera

La cantante 29enne e il marito 36enne seguono un programma che prevede 800 calorie al giorno. Nonostante siano a stecchetto non dimenticano di far festa. Sul social l’ereditiera condivide nelle sue storie alcune immagini della romantica festa organizzata per l’anniversario. I due si sono sposati il 26 settembre 2020 nei giardini di Villa Balbiano sul Lago di Como.

La suite che occupano è piena di petali di fiori per terra e palloncini in aria

Sui social arriva la foto della 29enne e la dedica per il marito

La Lamborghini e Afrojack, quando tornano nella loro camera, una spettacolare suite, trovano la stanza completamente piena di palloncini gonfiati a elio e che quindi sono sospesi in aria. e petali di rosa in terra, insieme a tantissime candele. La tavola è apparecchiata come nelle grandi occasioni: la coppia è romantica e assapora ogni istante. Si commuove guardando nuovamente i video del giorno del sì.

L'ereditiera si commuove riguardando i video del matrimonio

Sul social arrivano anche le dediche che si scambiano entrambi. “Buon 5 anniversario Babby. Non riesco a crederci, sembra ieri che ti ho incontrato per la prima volta... I 5 anni più facili e belli della mia vita. Scelgo questa foto perché penso di spiegarti il modo in cui ti proteggerò sempre e proteggerò noi dalla tempesta e da tutto. Ti amo e ti adoro", scrive Elettra. Nick wan de Wall non è da meno: "Buon anniversario alla mia migliore amica, alla mia compagna, all'amore della mia vita. I 5 anni migliori della mia vita - fino all'infinito. Ti amo per sempre Baba".