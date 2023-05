Elettra Lamborghini: ''Non invidio chi vive con 1500 euro al mese''

“Mi sento in colpa a guadagnare più di un dottore che salva vite”, confessa la 29enne

Elettra Lamborghini, euforica per l’arrivo del suo secondo album, Elettraton, e il nuovo tour, felice per gli impegni in tv, parla di denaro. Commenta a Vanity Fair le parole di Elisa Esposito, la tiktoker meglio nota come ‘la prof. di corsivo’, che ha detto: “Se guadagni 1300 euro al mese è colpa tua”. La 29enne sottolinea: “Non invidio chi vive con 1500 euro al mese”.

“Da piccola i miei genitori mi portavano a passare del tempo in una fattoria e io pensavo di voler vivere così, facendo le ricotte in casa. Mi sentivo una campagnola. Da un lato dico che vivrei nel nulla con 1500 euro al mese ma poi no, non invidio chi ci riesce”, ammette l’ereditiera.

Poi, riferendosi a chi invece riesce a campare con uno stipendio così esiguo precisa: “Le persone che coltivano la campagna, i contadini, che magari sono i più felici al mondo anche con quella cifra. Dipende dalle aspettative, c’è a chi non frega niente di diventare milionaria. Per come sono fatta non accetterei quello stile di vita. Mi sono fatta un nome dopo sacrifici e va bene così anche se ogni tanto mi dico: ‘Ma che mi frega?’”.

Se avesse figli Elettra sul denaro saprebbe cosa spiegare: “Direi loro che i soldi non hanno valore, anzi mi sento quasi in colpa a guadagnare più di un dottore che salva le vite”. Lei però alla cicogna col marito Afrojack non pensa: “Io ho paur…issima all’idea di diventare mamma. Guarda cosa sono diventati i social. Se vedo una donna in top ten nelle classifiche musicali ne sono orgogliosa, per il genere femminile è più difficile, altro che parità dei sessi. E poi un bambino vuole stare con la mamma. Io in questo momento non ci penso. Ho altre cose da fare, non ho la testa e neppure il tempo di andare in bagno, figurarsi partorire”.