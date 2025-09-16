''Vivo un po' a Miami, un po' in Belgio, un po' in Italia'': Elettra Lamborghini racconta in tv perché fa la trottola col marito, di cui svela l'altezza impressionante

Ironizza: “Dipende un po’ dove va il sole… Scherzo!”. E’ ospite su Rai1 di Antonella Clerici

Antonella Clerici l’accoglie con grande calore nello studio di E’ Sempre Mezzogiorno, il suo cooking show. Lei ieri, 15 settembre, ha debuttato al timone di Boss in Incognito, su Rai2 che ha avuto ottimi ascolti. Elettra Lamborghini sorride alla 61enne. In tv svela alcune curiosità, racconta perché fa la trottola col marito, di cui svela l'altezza impressionante. “Vivo un po' a Miami, un po' in Belgio, un po' in Italia, dipende un po’ dove va il sole… Scherzo!”, confida.

La 31enne, sposata con Afrojack, 38 anni, dal 2020, confida: “Mi ama tanto, sono fortunata”. Antonella le fa notare che lei è ‘piccolina’ e lui altissimo. Elettra così svela: “E’ alto 2 metri e 7 centimetri”. E su di sé ironizza: “Nella botte piccola c’è il vino buono”.

Afrojack, che la 31enne ha sposato nel 2020, è alto 207 centimetri

Sul fatto che si sposta moltissimo nel quotidiano, la Lamborghini chiarisce: "Mio marito è olandese, ma abbiamo casa in Belgio. Dove viviamo? Dipende un po’ dal periodo. Quando sono un po’ più tranquilla io, seguo lui. Quando è un po’ più tranquillo lui, segue me. Abbiamo casa a Miami per questioni lavorative, riguardanti la musica. Io ad esempio ho appena firmato per Universal Mexico”.