Elettra Lamborghini in total white per l’incontro al Quirinale col Presidente: spicca per il look elegante e sofisticato, foto

La cantante 31enne era insieme alla delegazione di Sanremo 2026 in visita da Mattarella

Reclamata dai fotografi a gran voce, ha spiccato per il suo look molto alla moda

Ha scelto un total white elegante e sofisticato, ben studiato per l’occasione ufficiale

Elettra Lamborghini è stata tra i protagonisti del prossimo Festival di Sanremo che oggi, 13 febbraio, sono stati ricevuti dal Presidente della Repubblica al Quirinale.

La cantante 31enne ha spiccato tra i Big in gara che si sono presentati nella residenza di Mattarella nel cuore di Roma.

L’ereditiera del noto marchio di automobili ha infatti scelto un look total white che non è passato affatto inosservato. Ha posato sorridente per i fotografi che la reclamavano a gran voce davanti all’ingresso del Quirinale.

Elettra Lamborghini, 31 anni, non passa inosservata con un look total white oggi, 13 febbraio, al Quirinale per l'incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

La base dell'outfit è un abito con scollo a V e spacco sulla gonna. Poi un blazer doppiopetto, anche questo ovviamente bianco, con bottoni tono su tono. Spalle ben definite e taglio leggermente oversize per un tocco moderno.

Ai piedi un paio di sandali bianchi con tacco alto e cinturini sottili che avvolgono la caviglia.

Un selfie con gli altri cantanti, tra cui J-Ax, e Laura Pausini

Per Elettra sarà la seconda volta all’Ariston (il Festival andrà in onda dal 24 al 28 febbraio). C’era già stata nel 2020 con “Musica (e il resto scompare)”. Era arrivata solamente 21esima. Quest’anno torna con il brano “Voilà”, un brano pop-reggaeton pensato per far ballare e divertire.

La foto di rito dei cantanti, tra cui Elettra, insieme a Mattarella

Presenti al Quirinale anche i conduttori Carlo Conti e Laura Pausini. Poi i colleghi Fedez, Arisa, Francesco Renga e tanti degli altri Big che si contenderanno il leone dorato che andrà al vincitore nella finale di sabato 28 febbraio.

Non si sa se ad accompagnare Elettra durante la settimana nella Città dei Fiori ci sarà anche il marito Afrojack (vero nome Nick van de Wall), dj di fama internazionale che di musica se ne intende, che ha sposato nel 2020.