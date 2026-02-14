''Se lui dovesse chiedermelo sarei assolutamente pronta a farlo'': Melissa Satta direbbe subito sì a un figlio con Carlo Beretta, e sulle nozze…

L’ex velina, che ha da poco compiuto 40 anni, è davvero felice col rampollo lombardo

Già mamma di Maddox, 11 anni, pensa che Carlo abbia diritto a vivere l’emozione della paternità

Quindi se lui dovesse chiederle di fare un figlio, sarebbe assolutamente aperta e pronta a farlo, “senza problemi”

Melissa Satta sarebbe pronta a fare un figlio con Carlo Beretta se lui dovesse chiederglielo.

L’ex velina, che ha da pochissimo compiuto 40 anni ed è mamma di un bambino di 11, Maddox, lo ha detto ospite di Verissimo in un’intervista andata in onda sabato 14 febbraio.

“Oggi veramente posso dire di essere felice. Non so neanche cosa poter chiedere di più”, ha spiegato la showgirl, che è legata al rampollo lombardo da circa due anni.

Melissa non ha rimpianti per quel che riguarda la sua vita sentimentale: “Sono contenta di tutti gli step che ho fatto. Sono contenta di aver avuto diverse relazioni anche per capire. Il fatto di avere una relazione, lo trovo molto costruttivo. Per trovare la persona giusta per te, devi provare”.

“Il percorso che ho fatto è stato veramente utile per capire che cosa voglio e che cosa non voglio. E per me Carlo veramente oggi racchiude la perfezione di un rapporto”, ha sottolineato.

Melissa e Carlo durante il recente party di compleanno per i 40 anni di lei

Carlo, che ha 28 anni (29 tra pochi giorni, quindi circa 11 meno di lei), è un amore praticamente perfetto: “È una persona che mi supporta, che mi accetta come donna e come mamma, soprattutto. Rispetta tantissimo me e Maddox, proprio come famiglia. Anzi, è il primo che si preoccupa per Maddox ogni volta e per me questa è una cosa fondamentale, perché te l'ho detto anche in altre occasioni, la persona che mi sta a fianco deve amare me, ma Maddox in primis. E quindi io veramente questa volta spero che sia per sempre perché io non posso chiedere più di quello che ho ricevuto”.



“Onestamente non ho nessun tipo di dubbio. Sono veramente... Io sono felice. Poi questo non vuol dire che veramente sarà per sempre. Per me è così”, ha proseguito. “Poi magari domani mi lascia”, ha scherzato ridendo.

Melissa non potrebbe volere di più in questo momento della sua vita

Le è stato quindi chiesto se è pronta anche a sposarsi. Ha risposto: “Ma io lascio le porte aperte a tutto, nel senso che sono talmente soddisfatta come persona, come mamma, come donna, come compagna, che qualsiasi cosa dovesse arrivare per me è veramente...”.

E direbbe sì anche alla cicogna: “Anche la cicogna”. “Io ho Maddox, quindi per me lui è tutto, nel senso che comunque sono realizzata e soddisfatta. Però ovviamente io penso al mio compagno, che è un ragazzo giovane, anche lui merita di provare quello che ho provato io quando ho avuto Maddox e che provo ogni giorno”, ha affermato.

Se fosse Carlo a chiederle di avere un figlio con lei, gli direbbe di sì: “Quindi se lui dovesse chiedermi questa cosa sarei assolutamente aperta e pronta a farlo senza problemi”.