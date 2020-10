Elisa Isoardi è innamorata della danza e grazie alla sua partecipazione a Ballando con le stelle sta anche dimagrendo. Ecco quanti chili ha perso da quando è iniziato il talent show, la conduttrice tv lo confessa a Gente.

“Giorno dopo giorno, attraverso il ballo, sto prendendo confidenza con il mio corpo. Sto conoscendo le sue potenzialità, la flessuosità, la tenuta dopo ore di allenamento - sottolinea al settimanale la bella 37enne - E, dal tanto che mi alleno, sono anche dimagrita quattro chili!”.

VIDEO

Alta 178 centimetri, Elisa Isoardi è irresistibile. E pensare che Guillermo Mariotto durante la prima puntata di Ballando le aveva lanciato una frecciatina proprio riguardante il suo peso, parole che avevano fatto infuriare tutti i telespettatori. “Datti una regolata a tavola perché stai esagerando, altrimenti lui finisce che fa il facchino (Todaro, ndr)”, aveva detto lo stilista e giudice della trasmissione di Rai Uno. Ora la mora è in grande forma. Ha perso 4 chili e si sente benissimo.

Sulla sua situazione sentimentale la Isoardi chiarisce: “Sono single. E serena. Sono concentrata sul lavoro e non in caccia di un partner a tutti i costi. In amore non sono una donna che si accontenta, anzi sono piuttosto impegnativa. Amo fino in fondo, in maniera totalizzante. Non so darmi a metà, e soprattutto, non so amare per finta, per riempire un vuoto”.

Riguardo all’affinità con Raimondo Todaro, 33 anni, suo partner a Ballando, dice: “Ci conosciamo da tempo, perché spesso invitavo lui e altri del cast di Ballando nei programmi che conducevo. E’ un ragazzo eccezionale, un ottimo maestro ed è anche il tenero papà di una bambina, Jasmine. Tra noi c’è limpida complicità, stima e ci vogliamo bene: vogliamo l’uno il bene dell’altro". Ma non c'è alcun flirt.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 9/10/2020.