La giovane attrice 23enne lo svela a Ciak si gira, il podcast di Elisa Maino

L’ex tronista è legato a lei da quasi quattro anni: il bebè, un maschio, dovrebbe nascere il 18 settembre

Elisa Visari si diverte con il make up, ospite di Ciak si gira, il podcast firmato da Elisa Maino. All’influencer e tiktoker racconta come lei e Andrea Damante stanno vivendo la gravidanza. Svela pure come si sono conosciuti. Stanno insieme da circa quattro anni.

''Abbiamo fatto il test insieme'': Elisa Visari racconta come lei e Andrea Damante stanno vivendo la gravidanza e svela come si sono conosciuti. La giovane attrice 23enne lo svela a Ciak si gira, il podcast di Elisa Maino

Sulla dolce attesa, l’attrice 23enne svela: “Gliel’ho detto subito, immediatamente. Non vedevo l’ora, anche di annunciarlo sui social. L’ho scoperto a fine gennaio, inizio febbraio. Eravamo sicuri, lo sapevamo: abbiamo fatto il test insieme. Stiamo documentando tutto. Sono contenta che sia un maschietto, anche se mi sentivo fosse femmina. E’ bellissimo. Sicuramente essere madre mi porterà via tanto tempo, ma dal punto di vista lavorativo con la giusta organizzazione non ci saranno problemi”.

L’ex tronista è legato a lei da quasi quattro anni: il bebè, un maschio, dovrebbe nascere il 18 settembre. Intanto la coppia si gode qualche giorno di relax a Limone sul Garda

La Visari e Damante, in questi giorni in vacanza a Limone sul Garda, si sentono molto affini, nonostante lui sia più grande di lei di ben 12 anni. “Ormai stiamo insieme da quasi 4 anni, io ero piccolissima! La differenza d’età non l’abbiamo mai sentita, siamo molto complici”, spiega la ragazza che sogna una carriera importante nel mondo del cinema.

Confida come è iniziato tutto con l’ex tronista, un tempo legato a Giulia De Lellis: “Noi ci siamo conosciuti che io stavo girando 'Luce dei tuoi occhi' ed ero sul set a Vicenza in pieno Covid. Lui dice che mi aveva visto a Milano… Ti dico la verità: questa cosa non me la ricordo… Abbiamo un’amica in comune che ci ha organizzato un appuntamento. Io non lo conoscevo. Poi mi ha scritto subito dopo e da lì ci siamo iniziati a vedere a Milano. Se è stato amore a prima vista? Per me no, per lui sì. Io sono andata molto cauta”.

Elisa è splendida col pancione in primo piano

La coppia convive a Milano. Elisa rivela: “Il discorso casa? Adesso stiamo progettando tutti i nuovi spazi, la cameretta. Abbiamo idee simili, troviamo sempre un punto d’incontro”. Il bebè dovrebbe nascere il prossimo 18 settembre, proprio il giorno del compleanno della Visari: lei lo attende con trepidazione.