Pure il 41enne ‘abbandona’ la showgirl 38enne da cui ha avuto tre figli

E la madre dell’argentina non le dà ragione: è sempre più isolata

Tra lei e il suo secondo ex marito lo scontro è sempre più acceso, ma la 38enne è a sorpresa ancora più ‘isolata’. Maxi Lopez, sposato nel 2008 e da cui ha divorziato nel 2013, padre dei suoi primi tre figli maschi (Valentino, 25 gennaio 2009, Constantino, 18 dicembre 2010, e Benedicto, 20 febbraio 2012), si schiera con Mauro Icardi e critica Wanda Nara. “Le ragazze devono vedere il padre”, sottolinea in tv. Parla di Francesca, nata il 19 gennaio 2015, e Isabella, venuta al mondo il 27 ottobre 2016, le bimbe che la showgirl ha avuto dal l’ex nerazzurro 32enne.

''Le ragazze devono vedere il padre'': Maxi Lopez si schiera con Mauro Icardi e critica Wanda Nara

Lopez, che ora vive in Svizzera, non fa sconti a Wanda, nel pieno della lite per l’affidamento delle bambine con Maurito. "Ho già detto a Wanda, l’ultima volta che sono stato in Argentina, che le ragazze devono stare con il padre”, sottolinea ai microfoni di "Mujeres Argentina”.

“Quello che non mi piace è che espongano sempre i miei figli. Anch’io sono stato molte volte con loro, in altre occasioni, con i miei figli e con le ragazze, eppure non lo pubblico”, aggiunge lo sportivo 41enne.

Intanto lo scontro tra la showgirl e il 32enne per l'affidamento delle due figliolette continua...

I gossip sulla guerra tra Icardi e la Nara impazzano. Wanda sarebbe stata bacchettata pure dalla mamma. Secondo quanto rivelato da Karina Iavícoli nel programma argentino "Infama", Nora Colosimo non desidera più darle il suo sostegno. "Nora non sarebbe d'accordo con il modo in cui Wanda sta gestendo le cose. Sostiene la separazione da Mauro, ma non le piace tutto quello che è successo negli ultimi mesi. Sente che non sta facendo bene alla Nara", spiega.