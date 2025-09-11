"Siamo ancora qui, molto comodi": Elisa Visari, fidanzata di Andrea Damante, prossima al parto, mostra il pancione di 9 mesi, guarda

La 23enne aveva dato come data ipotetica dell’arrivo della cicogna il 18 settembre

E’ un maschietto. Elisa Visari, fidanzata di Andrea Damante, prossima al parto, mostra il pancione di 9 mesi. Si scatta una foto davanti allo specchio dell’ascensore e la condivide sul social: è fierissima delle sue forme da mamma. La 23enne aveva dato come data ipotetica dell’arrivo della cicogna il 18 settembre. Lo stesso giorno l’attrice festeggia il compleanno: spegne 24 candeline. La romana smentisce le voci circolate un paio di giorni fa, quando qualcuno aveva dato per certa la nascita del bebè il 9 settembre. Scrive: "Siamo ancora qui, molto comodi".

"Siamo ancora qui, molto comodi": Elisa Visari, fidanzata di Andrea Damante, prossima al parto, mostra il pancione di 9 mesi

Il tempo è quasi scaduto. Elisa si era fatta vedere in due pezzi al mare, immersa nell’acqua, a 34 settimane lo scorso 12 agosto. Il ventre era già molto prominente, nonostante lei abbia conservato una forma top durante la gestazione. A distanza di 30 giorni, ora il pancione è ancora più grande: sta per conoscere, insieme al compagno, il suo adorato bimbo.

La 23enne al mare il 12 agosto scorso a 34 settimane di gestazione

La Visari e Damante, ex tronista di Uomini e Donne, ex fidanzato di Giulia De Lellis, anche lei incinta, ma di una femminuccia, stanno insieme dal 2020, anche se hanno ufficializzato la relazione a febbraio 2021. Il loro legame, che ha subito anche un breve stop con una pausa di riflessione, è molto cresciuto col tempo. La ragazza, nonostante la giovane età e i 12 anni di differenza con Andrea, ha deciso di allargare la famiglia. Il dj è entusiasta di essere papà. “Andrea è contentissimo. E’ già impazzito. Non vede l’ora”, aveva svelato lei.