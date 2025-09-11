La 44enne confessa l’episodio che l’ha portata alla privacy totale

E’ stato anche il tumore cerebrale di Giacomo nel 2017, quando aveva 8 anni, a darle la spinta definitiva

A La Volta Buona si parla di immagini dei propri pargoli condivise sul web. Elena Santarelli rivela perché un messaggio privato ricevuto da un fan le ha fatto smettere di pubblicare foto dei figli sui social. "Era una sera del 2017'', racconta la 44enne.

Elena Santarelli rivela perché un messaggio privato ricevuto da un fan le ha fatto smettere di pubblicare foto dei figli sui social: ''Era una sera del 2017''

“Dal 2017 non esistono foto. I primi anni è stato ‘cuore di mamma’ mostrare ogni tanto poco poco dei miei figli. Poi succede che una sera, era ottobre 2017, mi scrivono su direct: ‘Tuo figlio è bellissimo, è qui davanti a me, sto mangiando al ristorante’. Ma non era con me, era con un’altra mamma e suo figlio. Ho fatto poi il calcolo, non erano tante le foto che avevo pubblicato di lui. Questa cosa mi ha dato fastidio, che qualcuno possa riconoscere mio figlio, e sicuramente lo avrà filmato, quindi che mio figlio rimane nei cellulari di altre persone”, spiega Elena.

“Poi c’è stato un evento particolare e traumatico nella nostra vita, per cui ho deciso per la privacy totale”, aggiunge. Fa riferimento a quando lei e il marito Bernardo Corradi ricevettero la terribile diagnosi di tumore cerebrale riguardante il primogenito Giacomo. Era il 2017, lui aveva 8 anni. A maggio 2019 annunciò che il bambino era guarito: oggi ha 16 anni. E’ anche madre di Greta, nata il 26 marzo 2016.

La Santarelli è felice di non aver più pubblicato scatti dei figli sui social: “Posso dare la mia più sincera testimonianza che i vantaggi di non mostrare i propri figli sono enormi. Anche mio figlio me lo dice: ‘Ti ringrazio’. Prima si lamentava. Anche quest’estate, che ha potuto vedere alcuni figli di famosi che venivano ripresi di continui, anche di nascosto, senza i genitori, dice: ‘Ti ringrazio, perché vivo la mia vita’. Quando sono con me c’è un accanimento, una sorta di morbosità… Io divento pazza, vado da tutti, prendo i telefoni e dico: ‘Non devi fare foto ai miei figli!’. Io sono contenta della scelta fatta”.