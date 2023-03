Elisabetta Gregoraci ormai vive alla luce del giorno l'amore col giovane Giulio Fratini: a Firenze per il compleanno di lui

La showgirl 43enne va in Toscana per celebrare i 32 anni dell’imprenditore

La calabrese è sempre più invaghita del ragazzo che le ha fatto tornare a battere il cuore

Elisabetta Gregoraci trascorre il weekend in Toscana. Va a Firenze per celebrare il compleanno del fidanzato Giulio Fratini. L’imprenditore compie 32 anni, domenica 12 marzo festeggia all’aria aperta insieme agli amici più cari e alla showgirl 43enne, a cui si è legato dalla scorsa estate.

La sera prima c’è una cena ufficiale, con parenti e sempre tanti intimi, con la torta a mezzanotte. Lo scatto arriva sul social: i due ormai vivono il loro sentimento alla luce del sole.

La calabrese e Fratini non si nascondono più. Eli poi racconta la sua domenica di divertimento e spensieratezza nella villa in cui vive il suo Giulio. Una grigliata conviviale per lei e il resto della compagnia e anche una partita a pallone. Sono solo 12 gli invitati, come rivela postando la tavola imbandita per un veloce e appetitoso pranzo in giardino.

Mi mangiano bistecche enormi, le classiche fiorentine. La Gregoraci sorride spensierata. Tiene per mano il compagno e fotografa la loro ombra sul verde prato. “Sunday it’s all about grigliata”, scrive nel post che condivide sul suo account Instagram.

Giulio, ex di Raffaella Fico e Roberta Morise, in pochissimo tempo è riuscito a conquistare completamente l’ex moglie di Flavio Briatore. La passione tra i de prosegue. Pendolari per amore, Fratini e la Gregoraci viaggiano spesso, regalandosi piccole parentesi di coppia. A San Valentino erano volati a Parigi per godersi qualche giornata romantica.

Elisabetta a Monte Carlo, dove vive vicina a Briatore, si prende cura del figlio 12enne, Nathan Falco, che rimane perennemente in cima ai suoi pensieri. Ora, però, il cuore batte forte: appena può corre dal fidanzato.