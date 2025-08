La showgirl 45enne ribatte alle critiche di una follower e mette i puntini sulle i

Il suo adorato ragazzo 15enne avrà un futuro radioso, parola della calabrese

Nessuno tocchi il suo gioiello. Elisabetta Gregoraci risponde a chi pensa che suo figlio “non farà niente nella vita”. Forse perché troppo ‘privilegiato’. La showgirl 45enne ribatte alle critiche di una follower e mette i puntini sulle i, zittendola. “Nathan è lontano dal cliché del figlio di papà”, sottolinea la calabrese.

''Nathan è lontano dal cliché del figlio di papà'': Elisabetta Gregoraci risponde a chi pensa che suo figlio ''non farà niente nella vita''

Prende le difese del ragazzo 15enne che ha avuto nel 2010 dall’ex marito Flavio Briatore. Eli pubblica una foto che la ritrae insieme a Nathan Falco in vacanza a Porto Cervo, in Costa Smeralda, in Sardegna. E’ davvero felice di poterselo godere in estate, dato che il figlio ora studia in Svizzera e presto riprenderanno le lezioni nel prestigioso istituto che ha scelto.

La showgirl 45enne ribatte alle critiche di una follower e mette i puntini sulle i

Arrivano tanti commenti tenerissimi per gli scatti condivisi. Ma in uno si legge: “E’ un ragazzo fortunato, nella vita non farà niente”. La Gregoraci non può rimanere in silenzio. Arriva pronta la sua risposta: “Non penso affatto, chi conosce Nathan sa che è ben lontano dal cliché del ‘figlio di papà’: parla quattro lingue, ha una paghetta da gestire e cresce tra valori, disciplina e responsabilità”.

Il suo adorato ragazzo 15enne avrà un futuro radioso, parola della calabrese e di papà Briatore

Elisabetta parla con cognizione di causa. Lei e Briatore cercano di trasmettere a Nathan dei valori etici e morali molto precisi e una educazione ferrea. Al Corriere della Sera a maggio scorso lei aveva sottolineato: “Il suo è un percorso di crescita molto diverso da quello che ho avuto io. Tra i due genitori sono quella severa, quella dei no. Oggi magari gli danno fastidio, un giorno li apprezzerà. Già parte da una base fortunata, gli insegno il valore delle cose, riceve una paghetta mensile e deve saperla gestire”.