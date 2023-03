La 32enne paragona lei e il fidanzato a coppie celebri di film che hanno fatto la storia del cinema

Lui le ha regalato un automobile: i due sempre più uniti

Elodie e Andrea Iannone condividono un po’ di più del loro amore, nato dalla scorsa estate e sempre più forte. I due pubblicano foto inedite che li immortalano insieme e catturano un mare di ‘like’ dai fan.

Elodie e Andrea Iannone pubblicano foto di coppia inedite

La cantante romana 32enne paragona lei e il fidanzato 33enne a coppie celebri di film che hanno fatto la storia del cinema, come quella formata da Elvira Hancock e Tony Montana, interpretati da Michelle Pfeiffer e Al Pacino in Scarface, e l’altra formata da Mickey e Mallory Knox, interpretati da Woody Harrelson e Juliette Lewis in Natural Born Killers.

Insieme da sette mesi, la Di Patrizi e Iannone sembrano fare sempre più sul serio. Si dividono tra la villa a Lugano dove vive Andrea, e la casa a Milano, dove l’ex volto di Amici ha traslocato da poco. Fanno progetti, il centauro si prepara anche a tornare in pista l’anno prossimo con la moto, dopo la squalifica per doping: potrà nuovamente gareggiare.

Iannone negli ultimi giorni ha sorpreso Elodie regalandole un auto: ha scelto per la fidanzata una citycar elettrica. Si tratta in assoluto della prima macchina della cantante.

Elodie e Iannone si sono conosciuti durante una vacanza con gli amici in Puglia, poi sono andati insieme in Sardegna, a Milano, in Svizzera e a Madrid. A Sanremo 2023 lo sportivo è stato sempre accanto ad Elodie in camerino e dietro le quinte del festival: i due paiono davvero inseparabili.