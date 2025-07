Elodie in crisi con Iannone? Si sono lasciati? Il gossip impazza, ecco perché

La 35enne romana non si vede col pilota ormai da molte settimane

Poi c’è l’inquietudine mostrata ultimamente anche in pubblico

Ora Il Corriere della Sera rilancia il gossip sulla possibile fine dell’amore

Elodie e Andrea Iannone sono in crisi? Si sono lasciati? Il gossip impazza da qualche giorno.

Adesso è anche il Corriere della Sera ad “affondare” nel rumour. E si sa, gli italiani amano dedicarsi a un po’ di sano pettegolezzo, soprattutto in estate, magari sotto l’ombrellone (per chi ha la fortuna di poter andare in vacanza).

Ad ogni modo qualcosa sembra effettivamente stare succedendo nella vita della 35enne romana.

Elodie, 35 anni, sarebbe in crisi con Andrea Iannone, ora ne parla anche il Corsera

Ma vediamo perché si parla di maretta nel rapporto con l’uomo - pilota di MotoGP, ex di Belen e Giulia De Lellis - che sembrava averle riportato la stabilità sentimentale da un paio d’anni.

Elodie in vacanza con amiche, ma senza Iannone

I due non si vedono insieme sui social da settimane. “Insistenti voci la vogliono in crisi con il suo compagno Andrea Iannone”, scrive la testata di Via Solferino. Prima erano soliti condividere un po’ della loro vita di coppia con i follower. Adesso pubblicano scatti da “single”, anche in vacanza.

C’è poi un certo nervosismo notato nei comportamenti dell’ex stella di ‘Amici’. “Che la cantante stia vivendo un’estate se non caotica piuttosto turbolenta, sembra un dato di fatto”, scrive il Corsera.

Anche il pilota pubblica foto dalle sue vacanze, ma della cantante nessuna traccia

Durante un concerto a Comacchio l’altra sera, Elodie ha fatto il dito medio a due spettatori. Sebbene non abbia spiegato esattamente per quale motivo, sembra che i due uomini stessero facendo commenti poco carini durante la sua esibizione.

Iannone si rilassa con i suoi amici

Lei ne ha parlato subito dopo col resto del pubblico: “Se mi vedete un po’ così è perché volevo già litigare, purtroppo ho questo problema”. “C’è uno con il cappellino che non mi sta tanto simpatico, e poi l’altro, un po’ pelato. Ma sono cose che succedono, non ci facciamo caso, andiamo avanti”, ha aggiunto.

Qualcuno collega questa inquietudine alla sua situazione sentimentale. Al momento però i diretti interessati non confermano. Ma neppure smentiscono.