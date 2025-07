''Temptation Island è vero, ci andrei anch'io col mio fidanzato'': Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi, parla dello show estivo

L'autrice dei programmi della De Filippi racconta il dietro le quinte del reality

La Mennoia è molto legata a Maria: 'E' onesta e severa'

Raffaella Mennoia è il braccio destro di Maria De Filippi e tra le autrici del programma più famoso dell'estate. La 51enne è la curatrice di Temptation Island, il reality targato Fascino in onda su Canale 5 che ad ogni edizione batte nuovi record di ascolto. Intervistata dal Corriere l'autrice racconta le motivazioni di questo successo: ''In realtà è un programma sull’amore, sulla verità, che poi spesso sono due aspetti che coincidono, chi pensa che sia semplicemente istigazione alle corna si sbaglia di grosso, non è un programma sul tradimento, piuttosto nell’attesa del tradimento. Vive in quel limbo e racconta veramente il punto debole di tutti noi: l’amore».

Raffaella Mennoia parteciperebbe a Temptation island con il fidanzato Alessio Sakara

Raffaella Mennoia però non si definisce una romantica, ma sorpresa, ammette che un pensierino a partecipare a Temptation Island lo farebbe anche lei, con il suo compagno Alessio Sakara, atleta e star delle arti marziali: ''Certo, ho parecchie cosette che vorrei capire, ma non so se lui ci verrebbe''. La distanza, infatti, è parte del loro equilibrio complicato: ''Mi sono pure complicata la vita da sola con un compagno che da tre anni vive in America, viaggio avanti e indietro in continuazione''.

L'autrice tv è il braccio destro di Maria De Filippi

Il lavoro riempie gran parte della sua vita e la Mennoia divide la sua vita professionale con Maria De Filippi. ''Maria è il filo conduttore di parecchie vite, di gente che magari oggi se lo è dimenticato. Io no di certo'' spiega al Corriere. Raffaella sottolinea: '' È una persona onesta, anche fuori dalle telecamere. E poi è metodica, costante, intransigente, severa, ma con la giusta misura. Lavorare con lei è molto faticoso: lavoriamo tantissime ore, per questo ogni tanto qualcuno decide di smettere. Ma siamo tutti convinti che questa sia la via più giusta per fare programmi che funzionano''.