La cantante condivide una foto super intima nelle Storie: le due si guardano negli occhi accoccolate

Dopo la vacanza separata e la dolcissima dedica della ballerina, arriva la reunion appassionata

Basta uno scatto per riaccendere l’entusiasmo di chi le segue. Quello condiviso da Elodie nelle sue Storie Instagram, e repostato da Franceska Nuredini, non passa certo inosservato. La cantante romana pubblica una foto che la ritrae sotto le lenzuola accanto alla ballerina del suo cuore. Le due sono sdraiate vicinissime, accoccolate l'una all'altra, mentre si guardano con dolcezza. Un'immagine semplice ma estremamente intensa, che racconta più di mille parole il legame speciale che le unisce. Lo scatto dal letto fa impazzire i fan.

Elodie e Franceska Nuredini sempre più inseparabili: lo scatto dal letto fa impazzire i fan

L’immagine arriva pochi giorni dopo il rientro di Elodie dalla sua vacanza in Croazia. La cantante si è concessa una fuga tra mare cristallino, sole e giornate in barca con un gruppo di amici, documentando sui social alcuni dei momenti più belli del viaggio. Questa volta, però, al suo fianco non c'era Franceska. La distanza, tuttavia, sembra non aver minimamente scalfito la loro complicità. Anzi. Proprio sotto il carosello di immagini pubblicato dalla 36enne, la 24enne ha lasciato un commento che ha immediatamente catturato l'attenzione dei follower: "Sei la più bella del mondo". Parole che confermano quanto il rapporto tra le due sia profondo. Un sentimento che da mesi alimenta la curiosità di molti, sempre più affascinati dalla sintonia che emerge da ogni loro apparizione insieme.

Elodie e Franceska non fanno mistero del loro affiatamento. Lo scorso maggio si erano regalate un viaggio in Giappone, condividendo scorci, sorrisi e momenti di quotidianità e un bacio che avevano già fatto sognare il popolo social. Ora arriva questa nuova fotografia, intima e tenerissima, che sembra raccontare una vicinanza capace di andare oltre i chilometri.