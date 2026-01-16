''Mi viene da piangere'': la conduttrice Ema Stokholma quasi in lacrime, vuole togliere tutti i tatuaggi ma urla dal dolore, guarda

Il volto tv ha deciso: a 42 anni “vuole vedersi pulita”, senza tatuaggi

Ne ha molti sul corpo, così ha iniziato un percorso con un professionista

Sul social ha condiviso le immagini di una seduta laser per cancellare un corvo dalla pancia

Il dolore però è tantissimo, “dieci volte” più di quando lo ha inciso: “Mi viene da piangere”

Ema Stokholma ha deciso: vuole rimuovere i tanti tatuaggi che ha sul corpo.

La dj e conduttrice ha condiviso con i suoi follower social il suo desiderio, mostrando una seduta laser in cui le viene da piangere per il dolore.

Ha infatti iniziato a cancellare il disegno di un corvo che ha sulla pancia, ma il dolore che prova – fa sapere lei stessa – è “dieci volte” quello sentito quando il tattoo è stato realizzato.

Ema Stokholma, 42 anni, urla dal dolore durante la seduta laser per rimuovere i tatuaggi

Ad aiutarla in questo percorso ci sta pensando, a Roma, il Dr. Gaspare Reina, che su Instagram si definisce “il killer dei tatuaggi” e che è molto apprezzato anche da altri volti noti dello spettacolo.

La 42enne – il cui vero nome è Morwenn Moguerou – ha pubblicato un reel accompagnato da una didascalia in cui spiega cosa l’ha spinta a intraprendere questo processo e le sue sensazioni.

La conduttrice ha deciso: non le piace più avere tattoo sul corpo e vorrebbe vedersi "pulita"

“Attenzione! Video ad alto contenuto di parolacce”, ha esordito l’italo-francese.

Poi ha fatto sapere: “Fa dieci volte piu male del tatuaggio (misto tra frusta e bruciatura, il giorno dopo già non fa piu male)”.

Perché li toglie? “Non mi piacciono piu a livello estetico, i gusti cambiano (come per le frequentazioni o i colori di capelli) e ora che ho 42 anni voglio vedermi ‘pulita’”.

Un'altra immagine della rimozione dei tatuaggi: questa riguarda i tatuaggi sulle dite

Sa però che “più passi il laser meno fa male”. “Nella clip condivisa per il corvo era la prima seduta”. “Si cancellano del tutto, almeno il nero. Per i colori credo sia piu difficile”, ha sottolineato. Ma “bisogna andare da uno bravo”. Lei, continua, “ha sbagliato anni fa e mi é rimasta una brutta cicatrice”.

Ema dopo la seduta mostra il tatuaggio del corvo sulla pancia con la crema

Non le interessa “coprirli con altri tatuaggi” e vorrebbe toglierli proprio tutti, “ma non penso di farcela”.

Poi una riflessione finale: “Siete stati una vita a dirmi che facevo schifo con i tatuaggi e ora dite che sono pazza a toglierli, a dimostrazione che non puoi piacere a tutti basta che ti vai bene da solo”.