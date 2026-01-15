''E’ una scelta diversa'': Mariana Rodriguez rivela in quale città italiana vive e sorprende Caterina Balivo

Il volto tv, attrice in “Buen Camino” di Checco Zalone, è stata ospite di “La Volta Buona”

Qui ha rivelato in quale città italiana ha scelto di vivere

Non si tratta né di Roma né di Milano: la cosa ha stupito la conduttrice Caterina Balivo

Mariana Rodriguez, volto tv e protagonista dell’ultimo film di Checco Zalone “Buen Camino” – in cui interpreta la sua fidanzata Martina – ha rivelato dove vive, sorprendendo Caterina Balivo.

La 34enne venezuelana, da quindici anni in Italia, è stata infatti ospite di “La Volta Buona” giovedì 15 gennaio.

Mariana Rodriguez, 34 anni, racconta dove vive oggi e la conduttrice Caterina Balivo resta sorpresa

La conduttrice del programma di Rai1 le ha domandato dove vive oggi. Avrebbe pensato che la modella originaria di Caracas si fosse stabilita a Milano o a Roma come la maggior parte delle persone che lavorano nello showbusiness italiano. Invece no.

Ha affermato di essersi stabilita sull’isola con l’ormai ex compagno Gianmaria Coccoluto, campione di kitesurf: “Abbiamo fatto una scelta di vita familiare, diversa”.

“In Sicilia. A Trapani”, ha fatto sapere Mariana.

Caterina Balivo pensava che Mariana vivesse in una grande città come Roma o Milano

I due hanno un bambino di due anni, Noa. “Voglio che lui sia abbastanza selvaggio come la mamma. E pure come il papà”, ha spiegato.

Mariana e Gianmaria, nonostante siano ormai ex, vivono sotto lo stesso tetto. “Però è come non vivere insieme, perché io faccio un lavoro dove sono sempre via e quindi è come non esserci”, ha proseguito la Rodriguez.

“Diciamo che sono diventata nomade, non ho più una casa. Sto vivendo giù, però sono due mesi che non torno”, ha continuato.

Mariana ha anche fatto sapere di stare ancora cercando l’uomo giusto.

Durante l’intervista ha raccontato anche di come è stata scelta per interpretare l’ultima pellicola di Zalone, che sta riscuotendo un enorme successo e si appresta a diventare il film italiano con l’incasso più alto di sempre.

Mariana è uno dei volti del film campione di incassi di Checco Zalone "Buen Camino"

“Ho fatto il provino tramite un video ed è andata”. Quando gliel’hanno detto era “scioccata”. “Mi hanno dato un appuntamento direttamente per la prova costume”. “Ero incredula”, ha chiosato.