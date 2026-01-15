Marco Giallini alla première del suo film a Roma con la compagna 36enne Giorgia Battisti: foto

L’attore 62enne abbracciato sul red carpet con la giornalista a cui è legato da più di 4 anni

Al cinema Adriano i due si lasciano fotografare sorridenti e affiatati.

Arriva da oggi nelle sale con “Prendiamoci una pausa”, la pellicola con protagonista tre coppie che hanno una comune volontà: prendersi una pausa di riflessione dal loro rapporto. Marco Giallini dà il volto a una delle tre coppie insieme a Claudia Gerini. L’attore 62enne alla première del suo film a Roma arriva con la compagna 36enne Giorgia Battisti. Posa sul red carpet, davanti ai tanti fotografi presenti, stretto alla giornalista a cui è legato da più di 4 anni: i due si lasciano immortalare sorridenti e affiatati.

Giallini è felice con Giorgia, con la quale vive una relazione riservata e con cui si fa vedere in tutti gli eventi pubblici. Lei, come si legge nella sua biografia Instagram, lavora come collaboratrice di due testate online, di cui una dedicata al cinema.

L’artista, amatissimo anche per i suoi ruoli in famose fiction tv, è vedovo dal luglio 2011, quando è deceduta, a causa di un’emorragia cerebrale, l’adorata moglie Loredana, sposata nel 1993 e da cui ha avuto i figli Rocco e Diego, nati rispettivamente nel 1998 e nel 2004. Convive con la Battisti con cui ha iniziato la relazione a fine 2020. Al settimanale Gente della giovane donna che l’ha conquistato nel 20923 aveva detto: “E’ la mia signorina, almeno così dice lei, io non lo so”.