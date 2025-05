Emanuele Filiberto di Savoia e la nuova compagna Adriana Abascal tornano a farsi vedere insieme in pubblico: innamorati anche in Spagna, foto

I due si lasciano immortalare sul red carpet in occasione del via della Seville Fair 2025

Eleganti, lasciano che i fotografi li immortalino più uniti che mai. Emanuele Filiberto di Savoia e la nuova compagna Adriana Abascal tornano a farsi vedere insieme in pubblico: fanno i piccioncini innamorati anche in Spagna, sul red carpet in occasione del via della Seville Fair 2025. Nel capoluogo dell’Andalusia dal 6 all’11 maggio si svolge La Fiera di Siviglia, un evento che porta in città tantissimi turisti.

Il principe e la messicana, ex modella ricercatissima e imprenditrice, pure volto tv, a La noche del Pescaito, festa organizzata da Vanity Fair che precede l’apertura della fiera, arrivano mano nella mano. Non bucano l’evento imperdibile che riunisce aristocratici, imprenditori, modelle, artisti e membri dell'alta società in uno degli stand più esclusivi. E’ considerato il più glamour del calendario sociale spagnolo. Si dilettano con musica dal vivo e piatti tipici andalusi, assoluti protagonisti.

Emanuele Filiberto e Adriana non rilasciano dichiarazioni sulla loro relazione ai media presenti: la loro vicinanza ormai, però, parla chiaro. La 54enne per l’occasione ha scelto di indossare un abito in pizzo nero trasparente, tra le mani ha una borsa Dior. I capelli sono legati: austera e chic. Il 52enne porta un abito scuro con una cravatta a righe bianche. Insieme posarono per i fotografi senza evitare i riflettori. Lei commenta solo: “Stiamo molto bene”.