LDA, ex volto di Amici, a Le Iene in un monologo sfoga tutta la sua rabbia

Il 22enne: “Chiunque segua le orme dei propri genitori è costretto a vivere con una presunzione di colpevolezza”

Luca D’Alessio a Le Iene in un monologo si sfoga: si sente vittima dei pregiudizi per il cognome che porta. Il figlio 22enne di Gigi, in arte LDA, davanti alle telecamere sottolinea: “L’invidia sociale diventa più forte del merito”. E aggiunge: “Chiunque segua le orme dei propri genitori è costretto a vivere con una presunzione di colpevolezza”.

''L'invidia sociale diventa più forte del merito'': Luca D'Alessio, figlio di Gigi, si sente vittima di pregiudizi per il cognome che porta

Sin dai tempi in cui era uno dei talenti di Amici lotta contro chi gli dà del ‘raccomandato’. Luca in tv parla chiaro: “Sono cresciuto con un cognome che non ho scelto, ma che porto con rispetto. Ho mosso i primi passi tra le note, in mezzo agli strumenti come lingua madre. Ho imparato tanto e tanto ancora devo imparare. Ma vi assicuro una cosa, nessun applauso si eredita. Ogni palco, ogni studio, ogni nota che scrivo o suono devo sudarmela il doppio, perché per molti non sono Luca, sono il ‘figlio di’. E mi chiamano raccomandato solo perché il talento non può convivere con un cognome noto, come se il cognome potesse suonare al posto mio”.

Il giovane D’Alessio aggiunge: “Ma forse non sono solo. Chiunque segua le orme dei propri genitori è costretto a vivere con una presunzione di colpevolezza. E’ questo lo specchio di un Paese dove spesso il successo altrui è vissuto come un’ingiustizia e non come uno stimolo. Dove il confine tra nepotismo e continuità si confonde e l’invidia sociale diventa più forte del merito, qualunque esso sia. Ma perché un sospetto può valere più del sacrificio?”.

Luca fa un appello, chiedendo di annullare questi preconcetti per essere giudicato solo come LDA: “Se avessi scelto un altro mestiere invece del cantante, avrei ricevuto le stesse critiche? A questa domanda, onestamente, non so ancora dare una risposta. Io, come tanti, non chiedo sconti ma la possibilità di essere capito, ignorato, criticato o anche amato solo per quello che faccio, solo per quello che sono”.