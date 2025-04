Emanuele Filiberto di Savoia per la prima volta con la nuova fidanzata ad un evento ufficiale a Roma: le foto con Adriana

I due a Palazzo Ruspoli alla cena di gala per il Concerto di Omar Harfouch al Parlamento Italiano

Elegantissimi e raggianti sorridono ai fotografi che vogliono immortalarli. Emanuele Filiberto di Savoia va per la prima volta con la nuova fidanzata ad un evento ufficiale a Roma. Le foto con Adriana Abascal lo raccontano al settimo cielo. I due a palazzo Ruspoli si godono in coppia la cena di gala per il Concerto di Omar Harfouch al Parlamento Italiano.

Il principe 52enne ormai esce totalmente allo scoperto con la compagna. A fine gennaio aveva finalmente ammesso: “Io e mia moglie siamo separati da tre o quattro anni”. Non ha chiarito se la loro unione sia ‘legalmente’ finita. Dall’attrice Clotilde Courau, 55 anni, ha avuto Vittoria e Luisa, 21 e 18 anni. I rapporti tra loro sono ottimi.

Adriana Abascal López-Cisneros, nata il 31 ottobre 1970 in Messico, ex modella apparsa sulle copertine di prestigiose riviste internazionali come Elle, Vogue, Marie Claire, Hola! e Vanity Fair, lo ha completamente travolto.

La donna, conosciutissima nel jet set di tutto il mondo, è produttrice esecutiva, conduttrice televisiva negli States e in America Latina e autrice.Nel 1988 ha conquistato il titolo di Señorita México (Miss Messico) e l’anno successivo partecipato a Miss Universo.



Imprenditrice di successo, Founder e Creative Director di Maison Skorpios, la Abascal sta benissimo con Emanuele Filiberto: sono in grande sintonia. Lui non teme più i gossip: ora è mondano avendola accanto, fiero.