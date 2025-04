Bianca Balti vola in India e si taglia per la prima volta i capelli da quando le sono ricresciuti dopo la chemio: guarda

La modella 41enne si fa vedere mentre il parrucchiere le aggiusta sulle basette il taglio corto

A metà ottobre, all’inizio della terapia, era stata costretta ad accorciarli, via, via, fino a rasarsi, ora…

Per lei è una vera emozione. Bianca Balti vola in India e si taglia per la prima volta i capelli da quando le sono ricresciuti dopo la chemio. La top model 41enne nelle sue IG Stories posta un breve video in cui si fa vedere mentre il parrucchiere le aggiusta le basette. La chioma ricresce, segno che le cose vanno decisamente meglio. A metà ottobre, all’inizio della terapia, era stata costretta ad accorciarla, via, via, fino a rasarsi completamente. Dal 27 gennaio in poi, qualcosa è cambiato.

Bianca Balti vola in India e si taglia per la prima volta i capelli da quando le sono ricresciuti dopo la chemio

La musa di Dolce e Gabbana, nata a Lodi, adesso sta curando il cancro con gli inibitori Parp. Mai stanca di combattere il tumore alle ovaie che l’ha costretta a operarsi d’urgenza a settembre, ha fame di vita. Tornata dal Giappone, dove è andata col fidanzato Alessandro Cutrera e le due figlie, Matilde, quasi 18 anni, e Mia, 10, ha trascorso solo pochi giorni a Los Angeles ed è subito ripartita per la meta lontana.

La modella 41enne si fa vedere mentre il parrucchiere le aggiusta sulle basette il taglio corto

La Balti cerca di tenere fede alla sua professione, per la quale è famosa in tutto il mondo, e agli impegni lavorativi presi. E pensa a guarire. I capelli che tendono presto ad allungarsi sono un ottimo segnale.