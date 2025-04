Il 45enne in Puglia dalla 36enne: vanno insieme a cena con tanti amici e brindano felici

Lei, ospite di Boom!, ad Alfonso Signorini conferma la frequentazione

L’attrazione nella Casa c’era e ora, dopo essersi conosciuti al GF, Iago Garcia e Amanda Lecciso sono una coppia. La sorella minore delle gemelle 52enne Loredana e Raffaella, a Boom!, il format social di Alfonso Signorini, incalzata dal giornalista, conferma la frequentazione assidua e aggiunge: “Piace alla mia famiglia”.

L'attore Iago Garcia e Amanda Lecciso, sorella di Loredana, sono una coppia dopo essersi conosciuti al GF: ''Piace alla mia famiglia''

L’attore 45enne in questi giorni è in Puglia dalla 36enne. Insieme trascorrono tanti momenti piacevoli e vanno a cena circondati da amici, come sottolinea Amanda, che pubblica alcuni scatti nelle sue Stories.

I due si mandano teneri messaggi pure via social

La Lecciso si sbottona con Signorini, che la interroga sulle questioni di cuore. “Tu sai bene, più di tutti. Stiamo passando delle belle giornate in Puglia, anche per noi è una piccola vacanza meritata. Stiamo molto bene”, confida.

Il 45enne in Puglia dalla 36enne: vanno insieme a cena con tanti amici e brindano felici

Alfonso le chiede come vadano i rapporti di Iago coi suoi cari, lei svela: "A chi è che non piace Iago? Piace a tutti. E’ una persona stupenda, è così come si è visto, è una persona diretta, ironica. E’ molto piacevole passare del tempo con lui. Ora siamo a Lecce”.

Amanda è madre di due figli: dall'avvocato Antonio Greco ha avuto Giorgio, che oggi a 16 anni; dal legame produttore Ivo Micioni, è nato Gaetano, 10 anni. Al reality è entrata da single, adesso qualcosa è cambiato.