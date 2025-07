Estate d'amore per Claudia Galanti in Sicilia con il compagno Leonardo: guarda

La 44enne paraguaiana ha ritrovato l'amore accanto all'avvocato italiano

La coppia ha trascorso alcuni giorni a Panarea per le nozze dell'amica

Claudia Galanti ha ritrovato l'amore e la serenità. La 44enne paraguaiana è felice accanto a

Leonardo, facoltoso avvocato che è riuscito a conquistare il suo cuore. Insieme dal 2023, adesso la coppia è più stabile che mai, come mostrano le foto in Sicilia.

Claudia Galanti con il compagno alle nozze della Capriotti

La prima paparazzata in strada dei due risale appunto l maggio 2023, poi la 44enne aveva condiviso degli scatti ai tropici e di un emozionante safari in Africa. Qualche settimana fa i fotografi li hanno riconosciuti durante una passeggiata di shopping a Milano e nel weekend sono volati in Sicilia. La Galanti è stata invitata a Panarea per le nozze dell'amica Cecilia Capriotti che ha detto sì al compagni Gianluca Mobilia. Un fine settimana bellissimo per Claudia insieme al compagno e al figlio Liam. Dopo il matrimonio la coppia è rimasta in Sicilia insieme al figlio di Claudia per godersi altri giorni di mare.

La coppia è rimasta in vacanza in Sicilia

Insieme a loro anche il figlio della 44enne

Claudia Galanti ha ritrovato la serenità

Mamma di Liam Elijah, 14 anni, e Tal Harlow, 13, la Galanti ora è una chef apprezzata. Dall’ex Arnaud Mimran ha avuto pure Indila Carolina Sky, nata il 21 marzo 2014 e morta il 3 dicembre dello stesso anno: nel suo cuore porterà per sempre il dolore per la scomparsa improvvisa della sua terza figlia che oggi avrebbe avuto 11 anni.