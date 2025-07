''Ho pensato che sarei morta così'': Loredana Cannata ricoverata a Roma subito dopo il rientro dall’Isola dei Famosi

L’attrice 49enne si è sentita poco bene dopo essere tornata a casa

I mesi in Honduras, e in particolare una prova sott’acqua, l’hanno segnata

Ecco cos’è successo: il suo racconto e le immagini

Loredana Cannata si trova attualmente ricoverata in un ospedale di Roma, dopo il ritorno dall’esperienza all’Isola dei Famosi. L’attrice, 49 anni, ha partecipato al reality di Canale5 ma, appena rientrata in Italia, ha avuto problemi di salute che l’hanno costretta a recarsi al pronto soccorso.

“Venerdì mattina sono tornata a casa e, dopo solo 3 ore, visto che avevo difficoltà di respirazione e quella che si chiama ‘fame d’aria’, sono andata al pronto soccorso per farmi controllare”, ha raccontato sui social. Dopo lunghe ore di esami, i medici hanno deciso di tenerla sotto osservazione.

Loredana Cannata, 49 anni, in ospedale a Roma dopo il rientro dall'Isola dei Famosi

“Dopo 10 ore di prelievi e analisi, mi hanno ricoverata in cardiologia, sono ancora qui, in attesa di ulteriori esami, dopo i tanti fatti anche sabato, che riguardano il cuore e le coronarie”, ha aggiunto l’attrice, spiegando di essere ancora in fase di accertamenti clinici.

Tutto sarebbe nato da un incidente durante una prova del reality, che le ha lasciato conseguenze sia fisiche che mentali. Loredana ha raccontato nei dettagli quanto accaduto.

“Ho rivisto il video e calcolato i tempi: dopo 1 minuto e 5 secondi di apnea ho cercato di tornare in superficie ma sono rimasta incastrata sott’acqua più di 50 secondi, cercando di strappare i capelli incastrati, cercando di spostare il mare dalla mia faccia, mentre la bocca ha cominciato ad aprirsi automaticamente per cercare aria e ingoiava acqua, più volte, ho pensato seriamente che molto probabilmente sarei morta così”, ha spiegato.

Loredana di fronte all'ingresso dell'ospedale sull'Isola Tiberina

Ora si trova a gestire quello che definisce un vero e proprio trauma. “Rimangono conseguenze fisiche e psicologiche che ora sta affrontando”, ha ammesso, lasciando intuire quanto l’episodio l’abbia segnata profondamente.

Con un tocco d’ironia, ha raccontato anche un dettaglio sul suo primo pasto in ospedale: le stavano per servire del riso bianco. In Honduras ha mangiato praticamente solo quello per settimane. “Lo hanno poi cambiato in pasta all’olio”, scherzato.

Ha poi voluto ringraziare chi si sta prendendo cura di lei. “Il mio primo letto dopo la stuoia è stato un letto d’ospedale, ma voglio ringraziare la struttura per la grande serietà con cui lavora, e la sanità italiana in genere, che a volte sbaglia e a volte insegna, ma che comunque accoglie e cura gratuitamente”, ha dichiarato.

Infine, ha rivolto un pensiero a chi le ha mostrato affetto in questo momento complicato. “Grazie a tutti per l’amore e il supporto, qui ho avuto il tempo di leggere i vostri commenti e mi hanno fatto bene al cuore”, ha concluso.