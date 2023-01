Javier Rigau ribadisce: “Il mio matrimonio con lei legalmente valido”

Lo spagnolo 62enne continua a insinuare che l’attrice sia stata raggirata dall’ex factotum Piazzolla

Javier Rigau, l’ex marito ‘ripudiato’ di Gina Lollobrigida, scomparsa a 95 anni, parla per la prima volta in tv, intervistato da Storie Italiane. Spiega perché sia in buoni rapporto col figlio della diva, Milko, che da sempre si è schierato con lo spagnolo 62enne.

L'ex marito 'ripudiato' di Gina Lollobrigida parla in tv e spiega perché è in buoni rapporti col figlio della diva recentemente scomparsa

Rigau si sente legittimamente legato alla Lollo e non capisce il motivo per cui, parlando di lui, i media lo dipingano come un personaggio discutibile. “Sembra che una parte della stampa giornalistica italiana pensi che io conosca Gina per averla trovata a una festa e basta. Gina ha organizzato il matrimonio con me pubblicamente per 3 volte: 2001, 2006, 2007. E poi si è fatto il matrimonio segreto che è stato convalidato dalla giustizia italiana. Nonostante ciò devo ancora devo sentire cose stranissime”, sottolinea.

Javier Rigau afferma che il matrimonio con l'attrice è ancora legalmente valido

Lo spagnolo 62enne continua a insinuare che l’attrice sia stata raggirata dall’ex factotum Piazzolla

Javier, che afferma di provenire da una famiglia benestante, continua: “Scrivono: ‘Marito, non marito’… L’annullamento del matrimonio non è mai esistito, è stata una dispensa, è per questo che il mio matrimonio con Gina è legalmente valido. E parlando del patrimonio, si domandano: ‘Eredita o non eredita?’. Ci siamo sposati con separazione dei beni, si è detto da sempre, da sempre è così. Se è rimasto un qualche patrimonio di Gina, questo è di suo figlio. Se poi, dopo questa terribile vicenda con Piazzolla (l’ex assistente di Gina, 35 anni, rimasto al fianco dell’attrice per quasi 13 anni, ora a processo per circonvenzione di incapace, accusato dalla famiglia della Bersagliera, ndr), ha lasciato qualcosa senza farla sparire, questa è del figlio. Io non ho mai avuto niente da lei e lei da me a livello patrimoniale”.