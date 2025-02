Ezio Greggio ha una fidanzata colombiana con la metà dei suoi anni? La paparazzata su ''Diva e Donna''

Il comico 70enne si frequenterebbe con Nataly Ospina, 35enne sudamericana

I due per il magazine sarebbero una coppia, lei avrebbe la metà esatta dei suoi anni

Se fossi così, per Greggio non sarebbe la prima compagna molto più giovane di lui

Ezio Greggio, noto conduttore di “Striscia la Notizia”, è tornato sotto i riflettori per la sua vita sentimentale. Il comico italiano sarebbe infatti da poco legato a Nataly Ospina, una influencer colombiana di 35 anni, avvistata più volte al suo fianco nelle ultime settimane. A scriverlo è ‘Diva e Donna’.



Sulla copertina del noto settimanale appare una foto che li ritrae insieme mano nella mano, sebbene i due, fa sapere la testata, fossero già stati visti in pubblico in occasioni precedenti, anche ad eventi ufficiali.

Ezio Greggio, 70 anni, paparazzato insieme alla colombiana Nataly Ospina, 35 anni: è lei la sua nuova compagna?

Nataly Ospina è una foodblogger di successo, seguita da oltre 900.000 persone sui social, dove mescola la sua passione per la gastronomia con un forte accento sulla sensualità, creando un mix che ha conquistato il pubblico.

Questa presunta nuova relazione di Greggio arriva dopo la fine della sua lunga storia d'amore con Romina Pierdomenico, 31 anni, che si è conclusa due anni fa dopo cinque anni di convivenza.

Nonostante la fine della relazione, i due sono rimasti in ottimi rapporti e sono diventati buoni amici. La differenza d’età tra Ezio Greggio, che ha recentemente compiuto 70 anni, e la sua presunta nuova compagna Nataly Ospina, che pare abbia esattamente la metà dei suoi anni, non è passata inosservata, ma questa non sarebbe una novità per il comico.

Greggio è anche recentemente diventato nonno con la nascita del piccolo Leone, figlio del suo primogenito Giacomo e della compagna Shereen Doummar. Poco dopo, anche l'altro figlio dell’attore, Gabriele, si è sposato, con Carla Ballerio.