Federica Nargi e Alessandro Matri organizzano una super festa per i 7 anni della figlia Beatrice: ecco il tema scelto

Sul social condividono foto e video del party a Milano per la piccola nata il 16 marzo 2019

Allestimento perfetto, euforica anche la sorella maggiore di Bea, Sofia, 9 anni

Federica Nargi e Alessandro Matri non badano a spese per un party perfetto. La 36enne e il compagno 41enne organizzano una super festa a Milano per i 7 anni della figlia Beatrice. Il tema scelto fa felice la bambina: l’intero allestimento, curato da Il Mondo di Meg, è dedicato alle Huntrix.

Federica Nargi e Alessandro Matri organizzano una super festa per i 7 anni della figlia Beatrice

L’ex velina e l’ex calciatore condividono sul social foto e video del party per la piccola nata il 16 marzo 2029. I due si divertono un mondo con le invitate. Euforica pure la sorella maggiore della festeggiata, la primogenita della coppia, Sofia, 9 anni compiuti lo scorso 26 settembre.

Il tema del party è dedicato alle Huntrix, per la felicità della loro bimba

L'ex velina 36enne si improvvisa fotografa

Le Huntrix sono le ormai leggendarie protagoniste del film d'animazione "KPop Demon Hunters”. Formano un trio K-Pop che combatte demoni ed è composto da Rumi, Mira e Zoey. Il gruppo unisce musica pop e combattimento. Rappresentano un mix di avventura, amicizia e cultura k-pop. Le ragazzine, e non solo, sono pazze di loro. Alla festa ci sono le loro cosplayer: tutti gli ospiti le applaudono e danzano insieme a loro.

La showgirl e il compagno si scattano un selfie con gli organizzatori

Balli di gruppo, ricchi spuntini, tantissimi palloncini e una torta perfetta a due piani: il nome di Beatrice troneggia ovunque. La bimba, con abiti super casual, t-shirt con sopra il nome delle sue beniamine e due lunghe trecce, sorride. Mamma e papà, pure loro con abbigliamento comodo e sportivo, hanno realizzato il suo più grande desiderio, regalandole, nel suo giorno speciale, momenti di pura gioia.