Federica Nargi e Alessandro Matri organizzano una super festa per i 7 anni della figlia Beatrice: ecco il tema scelto

- Sul social condividono foto e video del party a Milano per la piccola nata il 16 marzo 2019
- Allestimento perfetto, euforica anche la sorella maggiore di Bea, Sofia, 9 anni
Federica Nargi e Alessandro Matri non badano a spese per un party perfetto. La 36enne e il compagno 41enne organizzano una super festa a Milano per i 7 anni della figlia Beatrice. Il tema scelto fa felice la bambina: l’intero allestimento, curato da Il Mondo di Meg, è dedicato alle Huntrix.
L’ex velina e l’ex calciatore condividono sul social foto e video del party per la piccola nata il 16 marzo 2029. I due si divertono un mondo con le invitate. Euforica pure la sorella maggiore della festeggiata, la primogenita della coppia, Sofia, 9 anni compiuti lo scorso 26 settembre.
Le Huntrix sono le ormai leggendarie protagoniste del film d'animazione "KPop Demon Hunters”. Formano un trio K-Pop che combatte demoni ed è composto da Rumi, Mira e Zoey. Il gruppo unisce musica pop e combattimento. Rappresentano un mix di avventura, amicizia e cultura k-pop. Le ragazzine, e non solo, sono pazze di loro. Alla festa ci sono le loro cosplayer: tutti gli ospiti le applaudono e danzano insieme a loro.
Balli di gruppo, ricchi spuntini, tantissimi palloncini e una torta perfetta a due piani: il nome di Beatrice troneggia ovunque. La bimba, con abiti super casual, t-shirt con sopra il nome delle sue beniamine e due lunghe trecce, sorride. Mamma e papà, pure loro con abbigliamento comodo e sportivo, hanno realizzato il suo più grande desiderio, regalandole, nel suo giorno speciale, momenti di pura gioia.