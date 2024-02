''Sono impazzita, non ho mai portato i capelli così corti'': Federica Nargi ci dà un taglio e mostra il suo nuovo look

Voleva rinfrescare il suo aspetto, cambiare: l’ex velina lo confessa nelle storie

“In un momento di pura follia, o forse di pura chiarezza, ho deciso che era il momento di cambiare”

Federica Nargi ci dà un taglio dopo anni e anni di chioma lunghissima. La 34enne mostra sul social il suo nuovo look condividendo una serie di scatti. Sceglie un caschetto corto, senza frangia, portato rigorosamente con la riga in mezzo. “In un momento di pura follia, o forse di pura chiarezza, ho deciso che era il momento di cambiare. Oggi è stato quel giorno. Ho tagliato i capelli, ma in realtà ho tagliato molto di più”, scrive.

L’ex velina sorprende tutti. In realtà nelle sue storie nei giorni scorsi aveva fatto sapere ai follower che stava pensando di accorciare i capelli ‘extra long’ da sempre. E’ molto sofisticata e chic col nuovo taglio.

Nelle storie aggiunge: “Sì, l’ho fatto”. Si è affidata, sorprendentemente, alle mani di Chiara Ambrosano che ha un salone di bellezza sui Navigli, e non al suo amico di sempre e finora hair stylist di fiducia Max Valvano, che lavora per i saloni Coppola a Milano.

La Nargi poi parlando con i follower in un’altra clip sul nuovo taglio chiarisce: “Ragazzi sì, oggi sono impazzita, ho preso coraggio e ho fatto questo cambio look totale. Io non ho mai portato i capelli così corti in vita mia. Per me il capello lungo era proprio sacro. Invece era da un po' di tempo che volevo farlo, che volevo dare una rinfrescata, ringiovanire un po' il look e devo dire che non me ne pento assolutamente”. “E poi tutti hanno super approvato questo nuovo taglio, quindi sono super felice”, conclude entusiasta del suo aspetto ‘diverso’.