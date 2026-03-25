L’ex campionessa di nuoto ha avuto un’adolescenza travagliata: aveva solo 16 anni

Era reduce dall’argento all’Olimpiade di Atene, lo confessa nel video podcast Il Fienile di Luca Zaia

Federica Pellegrini, che i primi di aprile sarà mamma bis, si mette a nudo e parla dei disturbi alimentari di cui ha sofferto in passato. “Mangiavo tanto, poi vomitavo tutto”, svela nel video podcast Il Fienile di Luca Zaia. L’ex campionessa di nuoto ha avuto un’adolescenza travagliata: aveva solo 16 anni. Era reduce dall’argento all’Olimpiade di Atene nel 2004: si era trasferita a vivere da sola a Milano.

''Mangiavo tanto, poi vomitavo tutto'': Federica Pellegrini parla dei disturbi alimentari di cui ha sofferto

La Divina soffriva di fame nervosa: “Nella mia testa era tutto molto logico. Mangiavo tanto, poi rimandavo tutto e così pensavo di poter mantenere una struttura d’atleta. In realtà non era così, perché quello che ho imparato in tanti anni è che se non sei sereno non nuoti, non produci”.

Federica, dilaniata dal senso di colpa, vedeva la sua scappatoia nel vomito autoindotto. Soffriva di bulimia. Ha superato il problema grazie al sostegno terapeutico di una persona al suo fianco. Ci ha messo quasi 3 anni a farlo. Da quel momento si è affidata a una psicologa. Poi è arrivato Alberto Castagnetti, morto nel 2009 a soli 66 anni. L'allenatore l'ha riportata ad allenarsi nella sua Verona, donandole stabilità.

L’ex campionessa di nuoto ha avuto un’adolescenza travagliata: aveva solo 16 anni

Per lei nessuna dieta o grammatura nei pasti. Si è regolata da sola: “Se volevo mangiarmi un tiramisù, mangiavo il tiramisù. E se volevo bere un calice di vino, lo bevevo”. Con questa certezza alle spalle i risultati sono stati fantastici: 181 medaglie, cinque Olimpiadi e un record del mondo.