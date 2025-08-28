Federica Pellegrini festeggia il terzo anniversario di nozze nella città natale del marito: aperitivo in spiaggia con amici e la piccola Matilde, foto

“3 anni e sembra ieri”, aveva scritto sul social, poi, nel tardo pomeriggio, ha celebrato l’importante data

Look casual e tantissima felicità per la coppia, che gioisce insieme alla piccola nata il 3 gennaio 2024

Prima sul social ha condiviso le immagini del grande giorno del sì. Poi sono arrivate le foto del party. Federica Pellegrini festeggia il terzo anniversario di nozze nella città natale del marito, Matteo Giunta. Al Lido Excelsior di Pesaro la campionessa di nuoto organizza un aperitivo in spiaggia con amici e la piccola Matilde.

Federica Pellegrini festeggia il terzo anniversario di nozze nella città natale del marito: aperitivo in spiaggia con amici e la piccola Matilde

“Una serata per festeggiare tante cose… La fine dell’estate… Gli amici… Noi… E su come siamo sopravvissuti ai figli”, scrive la sportiva 37enne per accompagnare gli scatti. Il consorte 43enne, suo ex allenatore, commenta divertito: “Sopravvissuti… Più o meno”.

Al Lido Excdelsior di Pesaro il mini party

Si brinda con gli spritz, si mangiano spuntini: insieme a Federica e Matteo ci sono le persone a loro più care e la piccola, arrivata nella loro vita il 3 gennaio 2024, regalando loro l’avventura più bella, quella da genitori. Look casual per entrambi e tantissima felicità.

“3 anni e sembra ieri… Dobbiamo finirla di fare cose…”, aveva sottolineato sognante La Divina per celebrare lo ‘special day’. I due sono più uniti che mai. “Eravamo felici ed eravamo proprio noi. Abbiamo voluto una cerimonia semplice, con le persone a cui vogliamo bene. Ma anche l'ingresso e l'uscita dalla chiesa è stato emozionante, sono stata accompagnata da cori da stadio durante tutto il percorso”, aveva raccontato in tv, a Verissimo, sulle loro nozze.