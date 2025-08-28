Sul palco del suo spettacolo teatrale Maglio Stasera Summer Tour il 35enne dice tutto

All’epoca aveva appena 22 anni e stava uscendo dalla relazione con Emma Marrone

Sul palco del suo spettacolo teatrale Maglio Stasera Summer Tour dice tutto. Stefano De Martino racconta per filo e per segno l'incidente avuto con la moto insieme a Belen dopo tre giorni di frequentazione, nel 2012. Per colpa di un furgone i due uscirono fuori strada e finirono entrambi in ospedale. “Pozza di sangue, svengo”, rivela il conduttore 35enne, che all’epoca aveva appena 22 anni, era un ballerino di Amici e stava uscendo dalla relazione con Emma Marrone. Ha incontrato la showgirl 40enne proprio nel talent di Maria De Filippi.

Stefano De Martino racconta per filo e per segno l'incidente avuto con la moto insieme a Belen dopo tre giorni di frequentazione: ''Pozza di sangue, io svengo''

“Io ero un ragazzino, avevo 22 anni e l’ho vista, lì bellissima. Poi è nato qualcosa, ma nei primi giorni è successo un fattaccio”, svela Stefano. Con un pizzico di ironia, quella che lo ha reso celebre e ne ha fatto il presentatore di successo che oggi tutti amano, ripercorre ogni cosa.

“Io e Belen ci stavamo frequentando veramente da tre o quattro giorni, lavoravamo in un programma assieme, e lei mi dice: ‘Oggi, nella pausa pranzo anziché andare qui alla mensa degli studi, mi andrebbe un hamburger, mi ci porti?’. Io uscivo da tre giorni con Belen, se avessi potuto gli avrei fatto l’hamburger con le mie mani. Dico: ‘Vabbè, qual è il problema? Ti porto a mangiare un hamburger. Prendiamo la mia macchina e andiamo’. Lei mi dice: ‘No’. Io dico: ‘Ma perché non ti piace la Ford Fiesta?’”, confida sul palcoscenico il napoletano.

“Lei mi dice: ‘No, non è per la Ford Fiesta. Magari nella macchina rimaniamo imbottigliati nel traffico, le persone ci vedono, ci riconoscono, ci fanno le foto, finiamo su tutti i giornali, ci stiamo frequentando da così poco, non mi sembra il caso’ - prosegue Stefano - Dico: ‘Hai ragione, non c’avevo pensato, perdonami. Ho un’idea migliore. Prendiamo la mia moto. Vedrai che col casco e con gli occhiali faremo zig zag nel traffico di Roma e nessuno se ne accorge’. E così io, 22enne, salgo per la prima volta sulla mia moto con dietro Belen. Belen è dietro di me, le sue mani sono sui miei fianchi e ogni volta che accelero, lei si stringe a me”.

Sul palco del suo spettacolo teatrale Maglio Stasera Summer Tour il 35enne dice tutto

“A un certo punto accelero, guardo Belen nello specchietto retrovisore, la guardo, poi le mando uno sguardo di complicità, guardo la strada e accelero, guardo lo specchietto, lei e la strada, accelero, lo specchietto, lei e la strada, accelero e poi lo schianto contro un Ford Transit. Su uno dei vetri del retro del furgone mi ci sono rotto con la faccia”, continua De Martino.

“Mi ricordo solo il tonfo e la tappezzeria del Ford Transit. Riprendo conoscenza, mi sfilo il casco, mi giro, Belen è a terra, la moto è da buttare, vedo una pozza di sangue. Le chiedo subito: ‘Belen, stai bene?’. Lei mi dice di si e poi mi dice che il sangue a terra era tutto mio. Dopo svengo e quando mi risveglio sono al Sandro Pertini di Roma, l’ospedale più vicino a dove abbiamo fatto l’incidente”, precisa ancora l’artista.

“Lì scopro qual è la differenza tra la notorietà e la fama - svela Stefano - Belen aveva un piccolo taglietto sul polso, due centimetri, due punti e fatta. La caviglia sembrava slogata, era una piccola contusione. Di fianco a lei c’erano medici, paramedici, primari, comprimari, dentisti, fisioterapisti. Io, setto nasale rotto, decine di punti di sutura sul braccio sinistro, tendine della mano lacerato, colpo di frusta, avevo il collare, ero una maschera di sangue e mi hanno messo su una sedia del pronto soccorso ad aspettare”.

L’ex danzatore conclude: “Con me c’era un infermiere che mi teneva la mano, io lo guardo, lui mi guarda emozionato e io penso ‘Mi avrà riconosciuto’. Lui poi mi dice: ‘Oh, ma lo sai chi ci sta di là? Belen!’. Io ferito mi alzo in piedi lo guardo e dico: ‘Lo so, è con me!’”.