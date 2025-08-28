Kim Kardashian e la figlia North fanno shopping in centro a Milano prima di partecipare al Festival di Venezia: guarda

La ragazzina 12enne sfoggia un nuovo hair look: ha i capelli lunghissimi blu elettrico

La socialite e imprenditrice 44enne l’ha avuta da Kanye West: è la sua primogenita

E’ impossibile per lei passare inosservata, grazie anche alla sua adorata ‘pre-teen’. Kim Kardashian e la figlia North fanno shopping in centro a Milano prima di partecipare al Festival di Venezia. La ragazzina 12enne sfoggia un nuovo hair look: ha i capelli lunghissimi blu elettrico con qualche tonalità di verde. La socialite e imprenditrice 44enne, personaggio tv, influencer ed ex modella, l’ha avuta dal rapper Kanye West, che ora si fa chiamare Ye: è la sua primogenita. Lei e l'ex sono pure genitori di Saint, 5 dicembre 2015, Chigago, 2018, e Palm, 2019, questi ultimi due nati da madre surrogata.

Pare che North abbia deciso per una chioma così inusuale per fare un omaggio alla zia Kylie, che ha sfoggiato a sua volta capelli ‘total blue’ in passato. Lei e la celebre mamma camminano per le vie del centro del capoluogo lombardo spiatissime dai paparazzi, che immediatamente le immortalano.

La piccola sembra non temere affatto gli obiettivi. Su TikTok, già seguitissima, si diverte tra balletti scanzonati, mostrandosi con outfit da bad girl e make-up accentuato. Lì i capelli li porta con le treccine e tutti l’ammirano: ha moltissimi follower.

Kim e North a Venezia sono attesissime e non solo alla Mostra del Cinema. La Kardashian stasera, 28 agosto, riceverà il premio Diane von Furstenberg, per il suo impegno riguardo la riforma del sistema carcerario negli Stati Uniti. Al Teatro Goldoni avrà l’importante riconoscimento dalle mani di Chris Young, un 30enne del Tennessee condannato ingiustamente all'ergastolo che ha riottenuto la libertà.