''Non avevo soldi per mangiare, prendevo cibo alla Caritas'': l'ex Presidente della Camera Irene Pivetti si era messa a fare le pulizie per vivere, il racconto

La 62enne, politica, conduttrice tv e giornalista parla del post condanna a 4 anni per evasione fiscale

“Non sapevo come andare avanti. Ho venduto tutto quello che potevo ai rigattieri”

Irene Pivetti, ex Presidente della Camera, a Il Giornale parla di quello che le è accaduto dopo aver avuto una condanna a 4 anni per evasione fiscale e autoriciclaggio per la storia delle finte vendite delle Ferrari in Cina. Si è messa a fare le pulizie per vivere. “Non avevo più soldi per mangiare, prendevo cibo alla Caritas”, svela.

Per la 62enne, politica, conduttrice tv e giornalista, sono stati anni durissimi, così spiega: “Mi hanno distrutto l'immagine, tolto la credibilità che mi ero costruita e annientata economicamente. Sequestrati tutti i conti correnti. Pensi che un Pm dispose persino il sequestro il una postepay con dentro un euro e nove centesimi. Non mi vergogno a dire che non avevo i soldi per mangiare. Non sapevo come andare avanti. Ho venduto tutto quello che potevo ai rigattieri, anche i regali di nozze. Durante il periodo del lockdown per Covid erano chiusi e capitava di non riuscire a fare la spesa”.

“Non nego di essere andata a ritirare i pacchi con cibo in scatola e lattine alla Caritas di San Vincenzo. Poi ho trovato una cooperativa di ex detenuti, la Mac Servizi, in uno scantinato. Mi sono messa a lavorare per loro”, dice ancora la Pivetti. “Inizialmente facevo le pulizie, poi mettevo in ordine. Ho iniziato come volontaria, e poi mi hanno riconosciuto uno stipendio di mille euro al mese. Quando l'ho ricevuto non potevo crederci Finalmente avevo i soldi per mangiare”, prosegue.

Sull’esperienza dice: “Per me straordinaria. Sarò sempre riconoscente a loro che mi hanno teso una mano in un momento in cui tutti la ritraevano”. Era diventata “come appestata”. Lei ora vive il momento certa di essere innocente: “So di non avere fatto assolutamente niente di male”. “Vedo due possibilità: una, potrei finire dentro. Ingiustamente. E devo arrivarci preparata. La seconda possibilità è che il processo non finisca mai. Potrebbe durare più della mia vita biologica. E allora ho deciso di non aspettare per tornare alla vita. Devo vivere oggi”, sottolinea al quotidiano.