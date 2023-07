Per l’opening del salone extra lusso dell’hair stylist un super party scatenato

Sceglie piazza Mignanelli, nel cuore della Capitale, per il suo nuovo progetto

Non è solo un salone extra lusso per avere la chioma perfetta. Federico Fashion Style apre un nuovo negozio al centro di Roma e all’interno ci mette anche un centro di bellezza e un corner di borse vintage di altra qualità. C’è anche un altro angolo dove si possono acquistare le creazioni della linea Seduzioni Diamonds by Valeria Marini. Per l’opening l’hair stylist fa le cose in grande e organizza un festone vip con tanti ospiti famosi. Le foto le condividono tutti gli invitati sul social.

Federico Fashion Style apre nuovo negozio al centro di Roma: da Urtis a Belli e Duran, le foto del festone vip (se vuoi vedere tutte le foto della festa di Federico Fashion Style clicca qui)

Il parrucchiere 33enne nato ad Anzio, dove c’è il suo primissimo Salone delle Meraviglie, oramai volto noto della tv, sceglie piazza Mignanelli, nel cuore della Capitale, per il suo nuovo progetto che presenta così: “Un Total look per la donna. Nel Salone di Federico Fashion Style la donna entra in un modo e ne esce completamente trasformata grazie alla maestria l’hair stylist delle star. Fashion, glamour e lusso sono termini ai quali Federico Fashion Style ci ha abituato e queste saranno anche le caratteristiche del nuovo Salone. Tanto marmo e tanto oro tutto nei colori che caratterizzano Roma. Ancora una volta l’hair stylist stupisce tutti i suoi fan con gli incredibili dettagli design”.

Al super party accoglie con grande calore gli invitati e si scatena. Arrivano Pamela Prati, Alex Belli e la compagna Delia Duran. C’è Mirko Gancitano, amico di Belli e fidanzato di Guenda Goria. Valeria Marini balla sui tavoli, come anche molti altri. Tra gli invitati, Giacomo Urtis, Maria Monsé con la figlia Perla Maria, Francesco Chiofalo e pure Amedeo Goria, che non perde mail il vizio di fare baldoria.

Tra gli invitati c'è Valeria Marini

Tutti ridono, scherzano, brindano, anche all’aperto, attirando i fan di Federico, arrivati dopo l’annuncio della festa su Instagram, ma pure i semplici curiosi, che sfoderano dalle tasche i telefonini per riprendere ogni cosa.

Arriva anche Pamela Prati

Il parrucchiere si esalta: per l’occasione ha anche fatto creare maschere di cartone che raffigurano la sua faccia. La brutta storia della separazione dalla compagna da cui ha avuto nel 2017 la figlia Maelle sembra andare per un attimo in ‘stand by’. Letizia Porcu gli ha fatto male, ma meglio gettarsi totalmente nel lavoro e ridere con gli amici, gioendo dei suoi successi professionali.