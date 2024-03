Il rapper 34enne incalzato da Valerio Staffeli sulla presunta crisi ‘strategica’ con la Ferragni, replica

“Non mi interessa smentire. Ognuno può pensare quel che vuole: i miei bambini sono la priorità”

Valerio Staffelli è ancora una volta sulle sue tracce. Fedez riceve un altro Tapiro d’Oro da Striscia la Notizia. Stavolta la causa è la chiusura del podcast Muschio Selvaggio, dopo che il tribunale ha dato ragione a Luis Sal, il suo ex socio. Il rapper, però, ai microfoni del tg satirico di Antonio Ricci, parla anche del presunto bacio con un’altra a Parigi, durante la Fashion Week. Il 34enne replica: “Non voglio fare la lotta nel fango”. Non desidera aggiungere altro sul gossip.

''Non voglio fare la lotta nel fango'': Fedez riceve un altro Tapiro d'Oro e parla anche del presunto bacio con un'altra a Parigi

“Le abbiamo portato il Tapiro per la situazione di Muschio Selvaggio, un post seguitissimo e di grande successo che purtroppo deve chiudere. Lei era spavaldo quando ci sono stati i primi problemi con Luis Sal, in realtà ora ha dovuto mollare il colpo”, gli sottolinea l’inviato. “La situazione è insostenibile e di conseguenza abbiamo deciso di abbandonare il podcast”.

Staffelli gli ricorda quando sembrasse ‘baldanzoso’ all’inizio della causa. “Sembra che mi stai prendendo in giro per questa cosa, ma in realtà se tu pensi che quella è una società che dà lavoro a delle persone e che noi per 10 mesi abbiamo pagato gli stipendi e portato avanti la cosa e che ora il podcast dovrà chiudere non per colpa nostra… Non mi interessa additare colpe. E’ una situazione spiacevole, era un bel podcast, un bel progetto, ma lo porteremo avanti in un altro modo magari! Come? Non lo so, ci stiamo pensando”, aggiunge l’artista.

Il rapper 34enne incalzato da Valerio Staffeli sulla presunta crisi ‘strategica’ con la Ferragni, replica

Immancabilmente Valerio parla dell’addio con la moglie: “Molti dicono che la storia tra lei e Chiara Ferragni si sia rotta perché volete salvare le aziende reciproche visto che arriverà questo mare di palta dovuto alla falsa beneficienza di Chiara. Dicono che tutta l’operazione sia fatta apposta per salvare le aziende”. “Se io adesso ti dico di no serve a qualcosa…? - controbatte Fedez - A me non frega niente che la gente vuole sapere. Non mi interessa smentire. Ognuno può pensare quello che vuole. Io ho due fantastici bambini che sono la mia priorità, quindi non voglio fare la lotta nel fango…”.

“Non mi interessa smentire. Ognuno può pensare quel che vuole: i miei bambini sono la priorità”, sottolinea l'artista

Staffelli va giù duro e parla dei rumor sul suo incontro ravvicinato con un’altra ragazza a Parigi. E’ stata Elisa De Panicis, ex gieffina, a riportare il gossip: “Pare che un’influencer l’abbia vista mentre faceva i limoni con un’altra ragazza. Anche a me Chiara ha detto: ‘Non è stata una scelta mia’. Parrebbe sia stata una scelta sua, quindi Federico lei ha un’altra persona…”. “Tu hai visto dei video o delle foto? Sai che quell’influencer usciva con una canzone la mezzanotte dello stesso giorno?”, ribatte Federico. Indirettamente fa capire che la De Pacinis avrebbe messo in giro la storia per farsi pubblicità. Valerio così esclama: “Ma che paracu*a allora!”.